Bingöl polisi, bayram öncesi kent genelinde 500 kişilik ekiple asayiş uygulaması yaptı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, bayram öncesi 500 polisin katımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kentin bir çok noktasında uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolü yaptı, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı.



Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı'nın huzurlu geçmesi için uygulamanın yapıldığını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz 365 gün yedi yirmi dört saat işlerinin başındadır. Güvenlik güçlerimiz şehrimizin ve ülkemizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alıyorlar. Bayram boyunca da bu tür kontroller hiç gevşetilmeden devam edecek, hem şehir merkezinde, hem de kırsal alanlarda. Arkadaşlarımız görevlerinin başında suça ve suçluya karşı kuşanmış bir şekilde vazifelerini infa edecekler" dedi.