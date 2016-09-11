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’de 500 polisle asayiş uygulaması

  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 23:08

polisi, bayram öncesi kent genelinde 500 kişilik ekiple asayiş uygulaması yaptı.

Emniyet Müdürlüğü, bayram öncesi 500 polisin katımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kentin bir çok noktasında uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolü yaptı, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, 'nın huzurlu geçmesi için uygulamanın yapıldığını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz 365 gün yedi yirmi dört saat işlerinin başındadır. Güvenlik güçlerimiz şehrimizin ve ülkemizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alıyorlar. Bayram boyunca da bu tür kontroller hiç gevşetilmeden devam edecek, hem şehir merkezinde, hem de kırsal alanlarda. Arkadaşlarımız görevlerinin başında suça ve suçluya karşı kuşanmış bir şekilde vazifelerini infa edecekler" dedi.