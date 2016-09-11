Bölge İmamı FETÖ'deki ilk çözülmeyi anlattı

Konya'da devam eden FETÖ soruşturmasında ifadesi alınan şüpheli F.G, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından örgütte başlayan paniği ve çözülmeyi anlattı.

Konya'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında ifadesi alınan ve bir dönem Konya'da örgütün bölge imamlığını yapan F.G, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadesinde örgütün çözülme yaşadığı süreçlere ilişkin bilgiler verdi. Buna göre örgüt en çok 17-25 Aralık sürecini takip eden ilk seçim sonuçlarında kayıp verdi.

ÜYELERİNİN YÜZDE 50'SİNİ O GÜN KAYBETTİ

İfadesinde, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütte yaşananlara da değinen F.G, şunları kaydetti:

"17-25 Aralık sürecinde genel kanı, hükümetin siyasi harakiri yaparak bittiği inancı vardı. En yakın seçimlerde AK Parti'nin ve dolayısıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir hezimete uğrayacağı kanısı hakimdi. Tüm cemaat mensubu kişiler arasında bu söylemler inanılmış bir şekilde sürekli dile getiriliyordu. Yerel seçimlerde AK Parti'nin oyunu artırarak birçok ilde yerel yönetimleri kazanması üzerine cemaat içerisinde en büyük kırılma başlamış oldu. Yüzde 50'ye yakın cemaat mensubu ve öğrencisi Fetullah Gülen cemaatinden ayrıldı."

ÇÖZÜLMEYE KARŞI PROPAGANDA SAVAŞI VERDİK

F.G, çözülmeyi durdurmak için çeşitli yollara başvurulduğunu belirterek, "cemaat"in ileri gelenleri tarafından sürekli hükümet ve Recep Tayyip Erdoğan aleyhine kampanyalar yapıldığına dikkati çekti. AK Parti'ye oy verilmemesi konusunda sürekli baskı yapıldığına işaret eden F.G, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra da cemaatin ileri gelenleri çözülmeyi durdurmak için bu kez de HSYK seçimlerinde cemaat mensubu hakim ve savcıların göreve geleceğini, hükümeti hukuk yönünden sıkıştırıp cemaat üzerindeki baskıyı bitireceği algısını yaymaya başladılar. HSYK seçimlerinde de hükümetin desteklediği adaylar seçimi kazanınca cemaat içerisindeki kopma daha da hızlandı.

DERNEKTEN HER ŞEYİ TOPLAYIP GÖTÜRDÜLER

Durum içinden çıkılmaz bir hal almaya başlamıştı. Bu olaylar yaşanırken ben hala dernekte çalışıyordum. Seçimden kısa süre sonra derneğe gelen kişi, Fetullah Gülen'e ait tüm kitapları topladı. Bunun yanında Fetullah Gülen'in gönderdiği söylenen fotokopi şeklindeki kağıtlar, önemli şirket evrakları, bilgisayar hard diskleri, hafıza kartları, flaş bellekler, Gülen'e ait vaaz CD'lerini toplayarak aracına götürdü. Bu kişi, 8 ayrı derneğe daha gidip temizlik yapacağını söyledi."