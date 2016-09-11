Bozdağ'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Kayyum atanan 28 belediye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ 'Seçilmiş olmak seçildikten sonra suç işleme hakkı vermez' dedi.

Adaley Bakanı Bekir Bozdağ, belediyelere kayyum atamasının milli iradeye, millet hukukuna ve demokrasiye sahip çıkmak ve belediyelerin halkın cebinden gelen imkanlarının yasadışı yollarla teröre finansman sağlamasına engel olmak için gerçekleştirildiğini ifade etti. Sosyal medyadan bir dizi açıklama yapan Bozdağ'ın cümlelerinden öne çıkanlar şöyle:

"KANUNA UYMAK ZORUNDALAR"

"Demokratik hukuk devletinde,seçimle işbaşına getirilen belediye başkanları/meclis üyeleri,vazifelerini, kanunlara uygun yapmak zorundadır. Belediye başkanları/meclis üyeleri, halka hizmet için gönderilen paraları terör örgütüne aktararak terörü finanse ederse, belediyenin araçlarını, ekipmanlarını ve imkanlarını terör örgütünün eylemlerinde kullandırırlarsa demokratik meşruiyetlerini kaybederler.

KAYYUMUN AMACI DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAKTIR

Hiçbir demokratik hukuk devleti, belediye başkanları ve meclis üyelerinin belediye gelirlerini terör örgütüne aktarıp terörün finansmanını yapmasına izin vermez, veremez. Bu nedenle belediyelere kayyum atanması; milletin iradesine, milletin hukukuna, demokrasiye kısaca 'demokratik hukuk devletine' sahip çıkmaktır. belediyenin imkanlarının yasadışı yollarla teröre ve terör örgütlerine aktarılarak terör örgütünün finansmanına engel olmaktır. Belediyenin araçlarının,ekipmanlarının ve diğer imkanlarının terör örgütünün eylemlerinde kullanılmasına izin vermemektir.

SEÇİLMİŞ OLMAK SEÇİLDİKTEN SONRA SUÇ İŞLEME HAKKI VERMEZ

Seçilmiş olmak, seçilene seçildikten sonra suç işleme hak ve yetkisi vermez. Hiç kimse "bunlar seçilmiştir. Suç olsun olmasın dilediklerini yapabilir" diyemez. Türkiye terörle etkin ve kararlı mücadelesini hukuk içinde ve hukuka uygun biçimde bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir."