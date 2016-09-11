Darbeden endişelenmeyen ABD Kayyum’a anında tepki verdi

15 Temmuz'da darbenin başarısız olacağı kesinleşene kadar açıklama yapmayan ABD, Teröre destek veren belediyelere Kayyum atanmasına ilişkin jet hızıyla 'Endişeliyiz' açıklaması yaptı

15 Temmuz Darbe girişimi yaşanırken darbenin başarıya ulaşamayacağı kesinleşene kadar açıklama yapmayan Amerika Birleşik Devletleri Teröre destek verdiği belgelenmiş belediyelere kayyum atanmasına ilişkin anında açıklama yapması dikkat çekti.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

ABD adına açıklama Büyükelçilik üzerinden geldi. Resmi internet sitesinden Türkçe olarak yayınlanan metinde şöyle denildi: "Söz konusu metinde Hükümetin bazı seçilmiş yerel yetkilileri terörizmi destekledikleri iddiasıyla görevden alma ve yerlerine kayyum atama kararını takiben Türkiye'nin Güneydoğu'sundaki çatışma haberlerinden endişe duyuyoruz."

"ÇATIŞMA" AYRINTISI!

ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamada dikkat çeken diğer bir nokta ise "Kayyum nedeniyle Güneydoğu yaşanan çatışmalardan" söz edilmesi oldu. Oysa ABD'nin açıklamayı yayınladığı saate kadar Türkiye'nin Güneydoğusunda Kayyuma ilişkin bir çatışma ya da eylem olmadı.

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Kayyum ile ilgili anında reaksiyon gösteren ABD yetkililerinin Türkiye'de meclisin bombalanması, vatandaşın üzerine jetler ve helikopterlerle ateş açılması gibi sayısız suçun işlendiği 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin haftalarca konuşmaması dikkat çekmişti. Yaşananların günlerce "darbe girişimi" olarak adlandırılamaması da Ankara tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Sabah.com.tr