Diyanet İşleri Başkanı Görmez Arafat'ta vakfe duası yapıyor

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayı, Arafat Vakfesi'ni yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez'in yaklaşık bir saat süren "vakfe duasına" 15 Temmuz şehitleri için yapılan yakarış damgasını vurdu.

Mehmet Görmez vakfede dua yaptırdı



Görmez: - "Bugün Arafat meydanında 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarıyla geldik. Bugün, aziz şehitlerimizin kalplerinde taşıdığı iman ve aşkla, vatan ve millet sevgisiyle, hürriyet ve istiklal sevdasıyla geldik Arafat'a.



Şehitlerimizin ruhuna hediye ettiğimiz binlerce hatm-i şerifin sevabıyla geldik huzuruna. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım O gece güç ve kudretinle bu nimeti milletimize bahşettiğin için sonsuz kereler sana hamd ediyoruz Allah'ım. Bizler millet olarak tamamen Senin lütuf ve inayetinle bu ihanet ve işgal teşebbüsünü bertaraf ettik, büyük fitnelerden kurtulduk Allah'ım.



Daha büyük fitneler kıtalarda kol geziyor Allah'ım. Bizleri kuşatmak isteyen yeni fitnelerden muhafaza eyle Allah'ım. (FETÖ'cülere) Suret-i haktan görünerek milletimizi kandıranlara, hırs ve tamahlarına ulaşmak için Sevgili Peygamberimizin adını, hayatını, kutlu sözlerini istismar edenlere, Müslüman milletimizin Muhammed aşkını kullanarak kötü emellerine alet edenlere fırsat verme Allah'ım"

Kutsal topraklarda her dil, renk ve ırktan 2 milyonu aşkın Müslüman, Arafat Vakfesi'nde bir araya geldi. Milyonlar, Müslümanların birlik ve beraberliği için saatlerce dua etti.

Türk hacı adaylarının Arafat'taki heyecanı sabah ezanından önce başladı. Saat 04.40'ta Bilal Beyin, Furkan Tıraşçı ve Fatih Koca'nın birlikte okuduğu selalar, Arafat'ta inledi. Sabah ezanıyla kılınan namazın ardından tekbirler, telbiyeler, ilahiler ve kasidelerle devam eden Arafat'taki ibadet öğle vaktine kadar sürdü.

Öğle ve ikindi namazının birleştirilerek kılınmasından sonra Arafat'taki milyonlar vakfe yaptı. Ellerin semaya açıldığı anda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Vakfe duasına başladı.

Görmez'in yaklaşık bir saat süren Vakfe duasına, 15 Temmuz şehitlerinin için yakarışı damgasını vurdu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Allah'a havale edildiği duada, Görmez'in dile getirdiği taleplere 64 bin Türk hacı adayı, gözyaşları eşliğinde "amin" dedi.

Duaya hac farizasını yerine getirmek için milyonları Arafat'ta buluşturan Allah'a hamd, peygamberi Hz. Muhammed'e salat ve selam okuyarak başlayan Görmez, "Bu büyük ikramına, bu eşsiz ihsanına sonsuz şükürler ediyoruz. Bizler hor, hakir, zayıf, kullarınız. Tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, övgümüzü, duamızı, niyazımızı ve bizleri kabul eyle Ya Rabbi" temennisinde bulundu.

"Lebbeyk nidalarıyla iltica ettik"

"Evimizden, yurdumuzdan çıktığımız andan itibaren "lebbeyk" nidalarıyla Sana iltica ettik" diyen Görmez, "Şimdi Vakfe'de bir kez daha birlikte söylüyoruz: "Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde, vennimete leke vel mülk. La şerike lek" (Buyur Allah'ım buyur, emrine amadeyiz, buyur. Senin eşin ve ortağın yoktur. Emrine amadeyiz. Hamd Senin. Nimet Senin. Mülk Senindir. Senin eşin ve ortağın yoktur) diyoruz. Telbiyelerimizi karşılıksız bırakma Allah'ım" ifadelerini kullandı.

Duasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve hadis-i şeriflere yer veren Görmez, "Bizleri Arafat'a erdir, bizlere Arafat'ın hikmetlerini bildir, bizleri Arafat'la sevindir Allah'ım. Ya Rabbe'l-Alemin, biz Müslümanlar, iman beldelerinde emanı, İslam beldelerinde selamı kaybettik. İslam coğrafyasında huzuru, barışı, kardeşliği heba ettik. Bugün, cennetini kaybetmiş Hz. Adem ve Hz. Havva'nın duasıyla yalvarıyoruz sana. Rabbimiz, Nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz, mutlaka hüsrana uğrarız. Bizi kendine ve başkalarına zulmedip hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım! Allah'ım, fitne, fesat, cehalet, tefrika tufanlarında boğuluyoruz. Bugün, insanlığı tufanlardan kurtaran Hz. Nuh'un yakarışıyla yalvarıyoruz sana" diye niyazda bulundu.

15 Temmuz şehitlerine dua ve hatm-i şerif

Bugün Arafat'ta 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarıyla geldiklerini, aziz şehitlerin kalplerinde taşıdığı iman ve aşkla, vatan ve millet sevgisiyle, hürriyet ve istiklal sevdasıyla Arafat'ta bulunduklarını dile getiren Görmez, şehitlerin ruhuna hediye edilen binlerce hatm-i şerifin kabul edilmesini ve ellerinin boş çevrilmemesi için niyazda bulunarak, yakarışını şöyle sürdürdü:

"Ya Rabbi, Yüce kitabında; 'Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) kalkışmıştı da Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti.' buyuruyorsun. O gece (15 Temmuz'da) güç ve kudretinle bu nimeti milletimize bahşettiğin için sonsuz kereler, sana hamd ediyoruz Allah'ım. Bizler millet olarak tamamen Senin lütuf ve inayetinle bu ihanet ve işgal teşebbüsünü bertaraf ettik, büyük fitnelerden kurtulduk Allah'ım. Daha büyük fitneler kıtalarda kol geziyor Allah'ım. Bizleri kuşatmak isteyen yeni fitnelerden muhafaza eyle Allah'ım. O gece dillerinde tekbirler, kulaklarında sela sesleriyle tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine gark eyle Allah'ım. Güvenliğimiz için hayatlarını feda eden, terör belasıyla mücadele ederken şehadet şerbetini içen, bilhassa 15 Temmuz'da ihanet ve işgal girişimine kalkan olup, şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sen onları cennetinle ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım."

"Milletimize bu zulmü reva görenleri Sana havale ediyoruz"

Allah'tan şehitlerin kederli ailelerine ve büyük bir badireden kurtulan aziz millete bol ecir, sabır ve metanet ihsan eyleyip, gazilere sıhhat ve afiyet dileyen Görmez, FETÖ mensuplarının gereken ilahi ceza çarptırılmaları için şu niyazda bulundu:

"Zalimin önünde eğilmeyen, zulme fırsat vermeyen bu kahraman millet, tarihine yakışanı yaptı. Korkmadı, yılmadı, bölünmedi, parçalanmadı. Sen milletimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Kimliklerini gizleyerek cürüm işleyenleri, masum halkımızın üzerine silahla yürüyenleri, aziz milletimize bu zulmü reva görenleri Sana havale ediyoruz. Sen onlara hak ettikleriyle muamele eyle Allah'ım. Suret-i haktan görünerek milletimizi kandıranlara, hırs ve tamahlarına ulaşmak için Sevgili Peygamberimizin adını, hayatını, kutlu sözlerini istismar edenlere, Müslüman milletimizin Muhammed aşkını kullanarak kötü emellerine alet edenlere fırsat verme Allah'ım. Milletimize bu ölüm oyunu karşısında cesaretli, metanetli ve iradeli olmayı nasip ettin. Beraberlik ruhumuzu dağıtmaya, ferasetimizi dumura uğratmaya, soğukkanlı duruşumuzu bozmaya kalkışanlara asla fırsat verme Allah'ım."

"Milletimize ve devletimize zeval verme Allah'ım"

Milletimizin geleceğinin geçmişinden aydınlık ve müreffeh eylemesini Allah'tan dileyen Görmez, hacı adaylarının gözyaşları için "amin" diyerek eşlik ettiği duasına şöyle devam etti:

"Eman ve emniyeti, selam ve selameti, huzur ve bereketi bu topraklarda ebediyen payidar eyle. Milletimize ve devletimize zeval verme Allah'ım. Elimizden bayrağı, yüreğimizden iman ve vatan sevgisini bir an bile eksik etme Allah'ım. Birbirine sahip çıkan, birlikte vatan için iyi işler yapan, hayırlı nesiller yetiştiren, gerçek kardeşler olmayı bize nasip eyle Allah'ım. Sen fedakarca mültecilere kucak açan, muhacire ensar olan milletimizden razı ol Allah'ım.



İslam'ın, İnsanlığın hayrına olan bütün işlerimizde devlet ve milletçe bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Bugün Arafat meydanında dünyanın çamuru bulaşmamış, yüreklerine dünyanın gamı değmemiş, kin ve nefretle tanışmamış, garez ve taraftarlığa bulaşmamış, hiç günah işlememiş, masum, sabi çocuklarımızla Sana geldik. Yürekleri bahar çiçekleri gibi tertemiz olan bu çocuklarımızın hatırına bizleri affeyle Allah'ım. Kirlerimizden arındır, günahlarımızdan temizle bizleri Allah'ım.



Şu anda mübarek Arafat meydanında bu duaya 'amin', 'amin' diyen bütün huccac-ı kiramın cümle geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz, onları da hissedar eyle Allah'ım. Hac farizasını ifa etmek üzere yola çıkan, ancak Arafat'a ulaşamadan vefat eden kardeşlerimize de rahmetinle muamele eyle. Sen onların haclarını da yapılmış kabul eyle Allah'ım. Adı güzel kendi güzel Peygamberin Muhammed Mustafa, 'Allah tarafından kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir.' buyurmuştu. Haccımızı kabul eyle, haccımızı makbul eyle, haccımızı mebrur eyle Allah'ım."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, başta Filistin ve Suriye olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde sıkıntı çeken tüm Müslümanlara da dua etti.