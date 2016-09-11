Diyarbakır'da 13 mahallede sokağa çıkma yasağı sona erdi

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ve Kocaköy ilçelerindeki 13 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma sona erdi.

Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla Lice'nin Güçlü, Gökçe, Ziyaret, Uçarı, Serince, Çağdaş, Kayacık, ve Esenler, Hani'nin Kırım, Gömeç ve Yayvan ile Kocaköy'ün Şaklat ve Yazıköy mahallelerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 9 Eylül Cuma günü saat 05.00'den geçerli olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağının 11 Eylül Pazar günü saat 05.00 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.