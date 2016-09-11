Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinin kırsal kesiminde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonlarda 990 kilo esrar, 35 bin 400 kök hintkeneviri bitkisi ve 10 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. 3 ilçenin 13 mahallesindeki geçen cuma günü konulan sokağa çıkma yasağı, operasyonların tamamlanmasıyla bugün kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinin kırsal kesimindeki 13 mahallesinde, geçen cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından güvenlik güçeri PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlar düzenledi.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yapılan 'Bayrak-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Alkan Operasyonu'nda, bölücü terör ögütüne ait sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan yerlerle, kırsal alanlarda 35 bin 400 kök hintkeneviri bitkisi, 471 kilo kubar esrar, 518.9 kilo toz esrar, 10 kilo amonyum nitrat, 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 otomobil ve 1 motosiklet ele geçirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Operasyonda, 1'i cezaevi firarisi olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanmıştır. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda kenevir bitkileri yerinde imha edilmiş, kubar esrar ve toz esrar ile olay şüphelisi şahıslar adli işlemlerinin yapılması maksadıyla Lice ve Hani İlçe Jandarma Karakol Komutanlıklarına sevk edilmiştir."



13 MAHALLEDEKİ YASAK KALDIRILDI



Diyarbakır Valiliği, bu operasyonun yapıldığı, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinin kırsalında kalan 13 mahallesinde cuma günü Saat 05.00'de konulan sokağa çıkma yasağının bugün saat 05.00'den itibaren kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, "Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 09 Eylül 2016 Cuma günü saat 05.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 11 Eylül 2016 pazar günü saat 05.00'dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.