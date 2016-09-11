FETÖ'cü yöneticiden tehdit: Hepiniz tutuklanacaksınız!

Milletin bilim ve teknoloji merkezi TÜBİTAK’ta yuvalanıp terör örgütüne yazılım geliştiren ekibin içerisindeki FETÖ mensubu yönetici savunması istendiğinde tehditler savurdu.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında yapılan temizlik kapsamında dün TÜBİTAK'ta örgütün kriptolu mesajlaşma programını hazırlayan ekibin yöneticisi Mesut Yılmazer gözaltına alınmıştı.

ÇOK SAYIDA DELİLLE BİRLİKTE YAKALANDI

Zanlının yanında taşıdığı çantada çok sayıda örgütsel evrak ve doküman ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Kütahya'da gerçekleşen FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan Yılmazer AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Yılmazer daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SORGUDA TEHDİTLER SAVURDU

Bu arada Yılmazer'in FETÖ'ye ve TÜBİTAK'ta hazırlanan örgüt programına ilişkin sorulara yanıt vermek yerine kendisini sorgulayan polislere, "Siz beni sorgulayamazsınız. Yakında hepiniz tutuklanacaksınız ve bunların hesabını vereceksiniz" dediği ileri sürüldü.

YENİ BİR ALGI OPERASYONUNUN STARTI MI?

Fetullahçı Terör Örgütü, uzun süredir kullandığı psikolojik savaş yöntemleri ile tanınıyor. Özellikle örgütün belli alanlarda şifresinin çözülmesine yaklaşıldığı anlarda belirli sembol ve elebaşı Gülen'in konuşmalarıyla tarihler verilerek mensuplarına "Her şey güzel olacak" mesajı verdiği bilniyor. Örgüt son olarak 15 Temmuz sonrasında yaşadığı ağır yenilginin üyelerini korkutmasına ve konuşmalarına neden olmasına engel olmak için 14 Ağustos tarihini vermişti.

Ajanslar / Sabah.com.tr