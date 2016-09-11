FETÖ’nün kripto hücrelerine darbe

Konya’daki operasyonda, örgütün İç Anadolu yapısı deşifre edildi. FETÖ üyelerini devlette farklı görevlere yerleştiren TSK, emniyet, yargı ve üniversite yöneticisi 38 kişi tutuklandı

Konya'da FETÖ üyelerinin devlet kadrolarına yerleşmesini sağlayan ve kenti himmete bağlayan örgüt imamlarına yönelik operasyonun 4'üncü dalgasında, üniversite imamının da aralarında bulunduğu 38 kişi tutuklandı. Konya'da 2014'ten itibaren yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 750 kişinin ifadesine başvurularak örgütün İç Anadolu yapısı deşifre edildi. Örgütte etkin olarak görev yapan yüzlerce kişinin isimlerini belirleyen polis, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından operasyonlara başladı. Örgütün TSK, emniyet, yargı, üniversite ve kripto birim olarak çalışan bütün yöneticileri tek tek belirlendi. Örgüt üyelerinin kişiliklerine göre devlet kadrosundaki mesleklere yerleştirildiği de tespit edildi.



2 PROFESÖRE TUTUKLAMA...

4'üncü dalga operasyonda aralarında büyük ve küçük bölge imamları, il ve ilçe imamları, ünite imamları, bölge talebe mesulleri, öğrenci evi sorumluları, mütevelli heyet üyesi iş adamları, akademisyenler, örgüt muhasebecileri ve polislerin de bulunduğu 90 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarının sohbetlerini düzenleyen Prof. Bülent Oran ve akademisyenlerin atama işlerini yapan Prof. Mikail Altan'ın da aralarında bulunduğu 38 kişi tutuklandı.