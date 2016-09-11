FETÖ'ye bir darbe daha!

Kriptolu mesajlaşma sistemi olan 'Bylock'u geliştiren ekipten olduğu iddia edilen eski TÜBİTAK üst düzey yöneticisi Mesut Yılmazer yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve kriptolu mesajlaşma sistemi olan "Bylock" yazılımını geliştiren ekibin içerisinde olduğu iddia edilen eski TÜBİTAK üst düzey yöneticisi Mesut Yılmazer, Kütahya'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri (KOM) yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce işten çıkartılan eski TÜBİTAK üst düzey yöneticisi Mesut Yılmazer'in (46), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir yakınının evinin bodrumunda saklandığı bilgisine ulaştı.

BYLOCK TÜBİTAK’TA YAZILMIŞ

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen KOM ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçmaya çalışan Yılmazer'i evin yakınındaki tren yolu üzerinde yakaladı.

Zanlının yanında taşıdığı çantada çok sayıda örgütsel evrak ve doküman ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Yılmazer'in, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilmesi bekleniyor.

Kriptolu mesajlaşma sistemi olan "Bylock" yazılımını geliştiren ekibin içerisinde olduğu iddia edilen Yılmazer'in, geçmişte bir dönem FETÖ'nün ''İzmir il imamlığı'' görevinde de bulunduğu öne sürüldü.