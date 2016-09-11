FETÖ'ye DEV operasyon! Büyük miktarda para ele geçirildi!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlamak ve yeni eleman kazandırmak amacıyla faaliyet gösterdikleri iddia edilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda gizli kasada tam 1 milyon 600 bin dolar ele geçirildi.

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde tespit edilen 34 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, FETÖ adına kurban bağışı ve himmet parası toplamak, örgüte yeni eleman kazandırmak amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilen 14 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin örgütün bazı mütevelli heyetlerinde yer aldıkları öne sürüldü.

- Evde 1 milyon 600 bin dolar ele geçirildi

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda örgütün, Zeytinburnu mütevelli heyetinde olduğunu belirtilen Z.Z'nin evindeki özel bir kasada 1 milyon dolar ve banyo kapısına asılı havluların altındaki poşet içerisinde 600 bin dolar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 6 tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda mühimmat, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ve kasetler de bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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