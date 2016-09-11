“FETÖ’yü anlatınca kanaatleri değişti”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker FETÖ ve elebaşı Gülen ile ilgili ABD Kongresi üyeleriyle görüşmelerine ilişkin, “Tezimizi anlattıkça, dokümanlarla destekledikçe kanaatleri değişti” dedi

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker başkanlığında, Türkiye- ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Sarıkaya, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Sena Nur Çelik ve Emine Nur Günay'dan oluşan heyet, ABD'nin başkenti Washington'da Kongre üyeleri, düşünce kuruluşları ve gazetecilerle görüşmelerini tamamladı. Eker, dönüş öncesi Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansında Türk gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Üç günde 20'den fazla senatör ve Temsilciler Meclisi üyesiyle toplantılar yaptıklmarını anlattı. FETÖ'nün Türkiye aleyhine lobi faaliyeti yürüttüğüne yönelik bilgi aldıklarını belirten Eker, "Türkiye'nin tezlerinin anlatılması ve dost ve müttefik iki ülke arasındaki ilişkileri FETÖ terör örgütünün zehirlemesine fırsat verilmemesi yönünde muhataplarımızla çeşitli görüşmeler yaptık. Türkiye aleyhine yapılan kara propagandanın bertaraf edilmesi, oluşturulan dezenformasyonun giderilmesi yönünde bilgilendirme yaptık" dedi.



'HÂLÂ TEHDİT EDİYOR'

Türkiye'nin beklentilerinden birinin, ABD ile bulunan suçluların iadesi anlaşması gereği hukuka teslim edilmesi ve Türkiye'ye iadesi olduğu vurgulayan Eker, "Fetullah Gülen bu ülkede hala serbest şekilde heyetler kabul ediyor, görüşmeler yapıyor, talimatlar veriyor, Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor. 241 vatandaşımızın şehadetiyle, binlerce vatandaşımızın yaralanmasıyla neticelenen kanlı darbe teşebbüsünün birinci derecedeki suçlusu ve şüphelisi olarak değerlendirilen Fetullah Gülen'in burada bu şekilde hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan hayatını devam ettirmesi bizim açımızdan dile getirdiğimiz bir husus" diye konuştu. FETÖ mensuplarının lobi faaliyetlerinin ABD Kongresi üyelerinin bazılarında zihin karışıklığına neden olduğuna işaret eden Eker, "Ama biz tezimizi anlattıkça, dokümanlarla destekledikçe onlar da bu konuyla ilgili kanaatlerinin netleştiğini, en azından daha önceki kanaatlerinin değiştiğinin işaretlerini verdiler. Birçoğu da bu ziyaretlerin son derece faydalı olduğunu, konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduklarını bize ifade ettiler" ifadelerini kullandı.



DAEŞ İLE SAVAŞMASI PYD'Yİ MEŞRULAŞTIRMAZ

Suriye'deki gelişmeler ve PKK/PYD konusunun da gündeme geldiği bilgisini paylaşan Eker, PKK/PYD'nin DAEŞ'ten farksız bir terör örgütü olduğunu vurguladıklarını aktardı. Eker, PKK/ PYD'nin terör örgütü olduğuna ilişkin fotoğraf ve belgeleri de muhataplarıyla paylaştıklarını dile getirerek, "Terör örgütü, terör örgütüdür. DAEŞ ile savaşması onu meşrulaştırmaz. Bizim açımızdan DAEŞ, Türkiye'ye ne kadar zararlıysa, PKK/PYD terör örgütü de o kadar zarar veriyor" değerlendirmesini yaptı.