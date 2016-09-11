Hakkari'ye atanan kayyum ilk icraatını yaptı

PKK'ya çalışan Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı. Sabah saatlerinde göreve başlayan Kayyum Cüneyt Epcim ilk icraat olarak belediye girişine Türk bayrağı astırdı...

"Sözde öz yönetim" ilanına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "Suç işlemeye tahrik", "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çaptırılan Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu'nun yerine Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim görevlendirildi.

BELEDİYEYE TÜRK BAYRAĞI ASILDI



Epcim, sabah saatlerinde göreve başlamak üzere belediyeye geldi. Bu sırada İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler belediye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Belediye binasına da Türk Bayrağı asıldığı görüldü.

İŞTE KAYYUM ATANAN 28 BELEDİYE