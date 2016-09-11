HDP'li belediyelere kayyum atandı

28 belediyeye kayyum atandı. Kayyum atanan belediyeler arasında Batman ve Hakkari'nin de olduğu belirtiliyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesi, Ağrı'nın Diyadin ilçesi, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinin de kayyum atanan belediyeler arasında olduğu öğrenildi. Kayyum atanan belediyeler arasında, 2 il, 24 ilçe ve 2 belde var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde, "Bize Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği yetki 15 gündür. 15 gün içerisinde 28 belediyenin yönetimi teröristte değil, 28 belediyenin yönetimi Kandil’in talimatında değil, ay yıldızlı bayrağa kendini adamış insanların yönetimiyle devam edecektir" demişti.

Yurt genelinde teröre destek verdiği öne sürülen 28 belediyeye kayyum atandı. Kayyum atanan belediyeler arasında Batman ve Hakkari'nin de olduğu belirtiliyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesi, Ağrı'nın Diyadin ilçesi, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinin de kayyum atanan belediyeler arasında olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize Kanun Hükmünde Kararname'nin verdiği yetki 15 gündür. 15 gün içerisinde 28 belediyenin yönetimi teröristte değil, 28 belediyenin yönetimi Kandil'in talimatında değil, ay yıldızlı bayrağa kendini adamış insanların yönetimiyle devam edecektir. Sadece Güneydoğu ve Doğu'da değil Türkiye'nin hangi noktasında olursa olsun eğer bu konuda teröre bulaşmış, sadece PKK, KCK, Kandil terörüne değil, FETÖ terörüne de bulaşmış tüm belediyeler için de aynı şey geçerlidir" demişti.

"HİÇ KİMSE BUNLAR İÇİN KILINI KIPIRDATMAZ HİÇ MERAK ETMEYİN"

Erem Şentürk HDP'li belediyelere kayyum atanmasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Şentürk: "Oralı insanların ilk söylediği şey 'hiç kimse bunlar için gıkını çıkartmaz hiç merak etmeyin HDP'ye oy verenler dahil kimse kılını kıpırdatmaz" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse bunlar için kılını kıpırdatmaz hiç merak etmeyin"

ÖZEL HAREKAT VE ZIRHLI ARAÇLAR BÖLGEDE



Belediyenin çevresinde çok sayıda özel harekat polisi ile zırhlı aracın da varlığından söz ediliyor. Yaşanan bu gelişmenin zamanlamasına neden olarak, terör örgütü PKK'nın olası eylemleri gösteriliyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI BEKLENİYOR



Bu konuyla ilgili olarak Diyarbakır Valiliği'nden açıklama bekleniyor.

HDP'li belediyelere kayyum atandı

Kaynak: A Haber

MUŞ'TA BELEDİYEYE KAYYUM ŞOKU