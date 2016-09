Her okul ayrı bir casusluk üssü

Casusluk üssünü andıran İstanbul Altunizade’deki FEM Dershanesi binası tek örnek değil... Aynı mantıkla dizayn edilen FETÖ’ye bağlı çok sayıdaki okulda, benzer gizli geçitler ve karanlık dehlizler bulunuyor

Bir eğitim kurumundan çok casusluk üssünü andıran İstanbul Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin deşifre olmasının ardından, FETÖ'ye bağlı binlerce okulun da aynı mantıkla inşa edildiği ortaya çıktı. 15 Temmuz'un ardından kapatılan FETÖ okullarında, gizli geçitler, hâkim ve savcı lojmanlarına çıkan karanlık dehlizler, kaçak katlara kurulan otel odaları, hatta MGK salonunun tıpatıp aynısı olan gizli toplantı odaları tespit edildi. Okulların terasına inşa edilen odalarda Fetullah Gülen'e ait kitaplarla F serisi 1 dolarlar bulundu. İşte eğitim yerine hain planların yapıldığı o okullarda ortaya çıkan detaylar:

Lojmana çıkan gizli yol: Başakşehir'deki Fatih Koleji'nin arka bahçesinde gizli bir geçit tespit edildi. Geçitin sonu hâkim ve savcıların lojmanına çıkıyor.

Kaçak otel katları: Aynı okulun çatı katında dolaplarla kapatılmış uzun bir koridora çıkılıyor. Kaçak kata, her biri ayrı ayrı numaralandırılmış onlarca otel odası yapılmış. Bu odalara şifreli manyetik kartlarla giriliyor. Her odada tek kullanımlık diş macunu, şampuan, sabun gibi temizlik malzemeleri de bulundu.

MGK salonunun kopyası: Aynı kaçak katta birkaç gizli koridordan geçildikten sonra devasa bir toplantı salonuna çıkılıyor. MGK toplatı salonunun birebir aynısı olan odada, kırmızı ceylan derisi koltuklarla çevrili büyük bir masa var.

Gizli internet düzeneği: Üsküdar ilçesindeki bir başka okulda ise genellikle istihbarat birimlerinin kullandığı bir data aktarım düzeneği tespit edildi. Bu sistem sayesinde internet sağlayıcısına ihtiyaç duyulmadan kilometrelerce uzağa veri aktarımı sağlanabiliyor.

F serisi dolarlar: Merter'deki bir okuldan çıkan kasalarda, darbe girişiminden sonra tutuklanan askerlerden çıkan 'F serisi' 1 dolarlar bulundu.

Hard diskler kayıp: Aynı okulda bilgi işlem dairesi adı altında NASA üssünü andıran bir oda bulundu. Buradaki bilgisayarların hard diskleri darbe girişiminden sonra yok edildi.

Bir orduya yetecek kadar erzak: İzmir'de kapatılan Yamanlar Koleji'nde cami ile okulun yemekhanesi arasına inşa edilen gizli bir tünel bulunmuştu. Burada bir orduya yetecek kadar kuru gıda ve et ele geçirildi.