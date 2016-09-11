Kayyum atanan belediyeler hangi partiden?

Kayyum atanan Belediyelere ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bakanlık açıklamasına göre 24'i PKK ve 4'ü FETÖ'ye destek veren belediyeler olmak üzere kayyum atanan 28 belediyenin partileri

Bugün İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 28 Belediyeye kayyum atanmasına ilişkin karar ve uygulamanın ayrıntıları belli olmaya başladı. Buna göre 28 Belediyenin 24'ü HDP, 3'ü Ak Parti ve 1'i MHP'li...

YALNIZ PKK DEĞİL...

Kayyyum gelişmesi ile akıllara ilk olarak yalnızca PKK gelse de devlette tüm kamu kurum ve kuruluşlarına sızma yapan FETÖ'nün Belediyelerde de güç elde etmiş olduğu ortaya çıktı. Kadrolaşmasının büyük bölümünü siyasi partilere sızma yaparak gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü kayyum atanan belediyelerin içerisinde de kendini gösterdi. Buna göre 'apolitik görüntü altında tüm partilerde yapılanma' politikası ile siyasete sızan FETÖ mahalli seçimlerde belediyeleri almak suretiyle yerelde de güç elde etti.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELERİN İÇERİSİNDE 24 HDP, 3 AK PARTİ, 1 MHP'Lİ BELEDİYE VAR

Yine günün sıcak gelişmesiyle ortaya çıkan ayrıntıya göre Kayyum atanan belediyelerin 24'ü HDP, 3'ü Ak Parti ve 1'i MHP'li...

KAYYUM ATANAN BELEDİYELERDEN 4'Ü FETÖ'DEN

İŞTE KAYYUM ATANAN BELEDİYELERİN TAM LİSTESİ

Batman İl Belediyesi Ertuğrul Şeref Aksoy Vali Yardımcısı

Hakkari İl Belediyesi Cüneyt Epçim Vali Yardımcısı

Adana-Pozantı İlçe Belediyesi Mahmut Sami Baysal

Ağrı-Diyadin İlçe Belediyesi Mekan Çeviren Kaymakam

Batman-Beşiri İlçe Belediyesi Mustafa Maslak Kaymakam

Batman-Gercüş İlçe Belediyesi Ünal Koç Kaymakam

Diyarbakır- Silvan İlçe Belediyesi Murat Kütük Kaymakam

Diyarbakır-Sur İlçe Belediyesi Bilal Özkan Vali Yardımcısı

Erzurum-Aşkale İlçe Belediyesi Şenol Polat

Erzurum-Hınıs İlçe Belediyesi Bülent Ay Kaymakam

Giresun-Çamoluk İlçe Belediyesi Musa Varıcı

Iğdır-Tuzluca İlçe Belediyesi İbrahim Civalek Kaymakam

Konya-Ilgın İlçe Belediyesi Mehmet Karahan

Mardin-Dargeçit İlçe Belediyesi Mehmet Yaşar Yeşiltaş Kaymakam

Mardin-Derik İlçe Belediyesi Muhammed Fatih Safitürk Kaymakam

Mardin Mazıdağı İlçe Belediyesi Halit Benek Kaymakam

Mardin Nusaybin İlçe Belediyesi Ergün Baysal Kaymakam

Muş-Bulanık İlçe Belediyesi Ömer Şahin Kaymakam

Siirt -Eruh İlçe Belediyesi Murtaza Dayanç Kaymakam

Şanlıurfa-Suruç İlçe Belediyesi Tarık Açıkgöz Vali Yardımcısı

Şırnak-Cizre İlçe Belediyesi Ahmet Adanur Kaymakam

Şırnak-Silopi İlçe Belediyesi Savaş Konak Kaymakam

Van-Edremit İlçe Belediyesi İbrahim Özkan Vali Yardımcısı

Van-Erciş İlçe Belediyesi Mehmet Şirin Yaşar Kaymakam

Van-İpekyolu İlçe Belediyesi Önder Can Vali Yardımcısı

Van-Özalp İlçe Belediyesi Serdar Karal Kaymakam

Batman-Beşiri-İkiköprü Belde Belediyesi Mustafa Maslak Kaymakam

Iğdır-Merkez- Belde Hoşhaber Belediyesi Bilgehan Karanfil Vali Yardımcısı..