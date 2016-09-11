Kurban Bayramı kutlama mesajları (12 Eylül 2016)

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi, çattı. 12 Eylül Pazartesi'ye denk gelen Kurban Bayramı vesilesi ile en güzel Kurban Bayramı kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel Kurban Bayramı kutlama mesajları...

12 Eylül Pazartesi Kurban Bayramı vesilesi ile birbirinden güze bayram mesajlarını tek tek sizler için derledik. Daha önce görmediğiniz en güncel Kurban Bayramı mesajlarını ve Kurban bayramı resimli mesajlarına sabah.com.tr ayrıcalığı ile ulaşabileceksiniz. İşte seçmiş olduğumuz birbirinden güzel Kurban Bayramı kutlama mesajları...

KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI (12 EYLÜL PAZARTESİ)



*En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun



RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

*Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

*Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız..

*Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah"a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

*Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!



KURBAN BAYRAMI RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI

*Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

*Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...

*Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

*Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah"ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı"nız mübarek olsun canım dostlarıma.

*Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah"a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun...

*Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar...

*Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

*Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

*Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

*Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

*Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun

*Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

*Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

*Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..





En Güzel Bayramların En Güzel Anlıları Sadece Bugün Değil Hergün Size Güzel Bir Anı Olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!

Kurban Bayramınızın Da Neşeyle Gelip Tüm Ailenizi Sevince Boğup Evinize Bereket Getirmesi Dileğimizle. İyi Bayramlar!

Bugün Sevinç Günü, Kederleri Bir Yana Bırakıp Mutlu Olalım. Ramazan Bayramını Doya Doya Yaşayalım. Hayırlı Bayramlar!

Her Şeye Kadir Olan Yüce Allah, Bizleri, Doğru Yoldan Ve Sevdiklerimizden Ayırmasın! Hayırlı Ve Bereketli Kurban Bayramları Dileğiyle.

Kardeşliğin Doğduğu, Sevgilerin Birleştiği, Belki Durgun, Belki Yorgun, Yine De Mutlu, Yine De Umutlu, Yine De Sevgi Dolu Nice Kurban Bayramlarına..

Her İlkbaharda Gelinciklerin En Güzel Başlangıçları Müjdelemesi Gibi, Bu Bayramın Da Sana Ve Ailene Mutluluk Ve Neşe Getirmesi Dileğimle Kurban Bayramını Kutluyorum…

Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlar, Hayırlı Günlere Haberci Olmasını Temenni Ederim.

Küskünlerin Barıştığı, Sevenlerin Bir Araya Geldiği, Rahmet Ve Şefkat Dolu Günlerin En Değerlilerinden Olan Kurban Bayramınız Kutlu Olsun.

Kainatın Yaratıcısı Ve Alemlerin Rabbi Yüce Allah"a Sonsuz Şükürler Olsun Kurban Bayramı Bereketiyle, Bolluğuyla Gelsin, Tüm İnsanlık İçin Hayırlara Vesile Olsun. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp rabbimize ulaşması dileği ile Kurban Bayramın Kutlu Olsun…

Son Zamanlarda Birlikte Aynı Sofrada Yer Almasak Da Bayramda Yanınızda Olacağız Mutlaka… Kurban bayramınız mübarek olsun.

Yüreğine damla damLa umut, günLerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize…Kurban Bayramında olduğu gibi…

Mutluluğun Türkiye enflasyonu kadar yüksek, üzüntün memur maaşı kadar az, geleceğin ise Demirel'in kafası kadar parlak olsun, Kurban Bayramın mübarek olsun!

Kurban Bayramını Sevdıklerınızle Beraber Saglık Ve Huzur Icınde Gecırmenızı Dılerız. Bu Bayram Tum Insanlıga Hayırlı Olsun!

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Dost Acı Söyler, Hayat Sessizce Biter, Zaman Su Gibi Akıp geçer, Sadece Hayat Değil Koskoca Dünya Biter… Nice Mutlu Kurban Bayramlarına..

Bu değerli Kurban Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Kurban bayramınızı kutlarım.

Yuregıne Damla Damla Umut, Gunlerıne Bın Tatlı Mutluluk Dolsun. Sevdıklerın Hep Yanında Olsun, Yuzun Ve Gulun Hıc Solmasın. Kurban Bayramın Kutlu Olsun…

Bugün Sevinç Günü, Kederleri Bir Yana Bırakıp Mutlu Olalım. Kurban Bayramını Doya Doya Yaşayalım. Hayırlı Bayramlar!

Her Şeye Kadir Olan Yüce Allah, Bizleri, Doğru Yoldan Ve Sevdiklerimizden Ayırmasın! Hayırlı Ve Bereketli Kurban Bayramları Dileğiyle.