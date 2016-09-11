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Derik'te Özel Harekatçılara roketatarlı saldırı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 11:07

'in Derik ilçesin’de Özel Harekat polislerinin kullandığı eski cezaevine dün teröristler roketatarla açtı. Güvenlik güçleri saldırıya karşılık verdi.

Derik ilçesi Bahçelievler mahallesinde bulunan ve daha önce cezaevi olarak kullanılan, şimdi ise ilçede görevli bulunan özel harekat polislerinin kullandığı binaya dün saat 00.30 sıralarında PKK'lı teröristler roketatarlı saldırı düzenledi. Özel harekat polislerinin de karşılık vermesiyle bir süre çatışma çıktı. Çatışma ile ilgili bir açıklama yapılamadı.