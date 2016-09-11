Mardin'in Derik ilçesin’de Özel Harekat polislerinin kullandığı eski cezaevine dün gece teröristler roketatarla ateş açtı. Güvenlik güçleri saldırıya karşılık verdi.

Derik ilçesi Bahçelievler mahallesinde bulunan ve daha önce cezaevi olarak kullanılan, şimdi ise ilçede görevli bulunan özel harekat polislerinin kullandığı binaya dün gece saat 00.30 sıralarında PKK'lı teröristler roketatarlı saldırı düzenledi. Özel harekat polislerinin de karşılık vermesiyle bir süre çatışma çıktı. Çatışma ile ilgili bir açıklama yapılamadı.