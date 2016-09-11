Menbiç de temizlenecek

Mehmetçik, ÖSO kuvvetleriyle birlikte Cerablus ile Menbiç’i birbirinden ayıran Sajur Çayı’na dayandı. ABD’nin tavrına karşı, çayın geçilmesi durumunda Menbiç’teki YPG militanları da temizlenecek

Mehmetçik, ÖSO kuvvetleriyle birlikte Cerablus ile Menbiç'i birbirinden ayıran Sajur Çayı'na dayandı. Çayın güney kısmında terör örgütü YPG militanları da bulunuyor. ABD yönetimi Türk askerinin çayın güneyine geçmesini istemezken, Ankara ise "Hiç kimse Mehmetçiğin Sajur Çayı'nı geçmeyeceğini düşünmesin" mesajı veriyor. Çayın geçilmesi durumunda Menbiç'teki YPG militanları da temizlenecek.

850 KİLOMETRE TEMİZLENDİ

Türkiye, Kilis'e katyuşa füzeleri atan ve ulusal güvenliği tehdit eden DAEŞ terör örgütünü temizlemek için 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlattı. Türk askerinin tanklarla destek verdiği ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvvetlerini yönlendirdiği harekâtla, kısa sürede Cerablus DAEŞ'ten kurtarıldı. Cerablus'u aldıktan sonra batı yönündeki Azez ile birleşen ÖSO kuvvetleri, Mare-Cerablus hattında 850 kilometre karelik bir alanı kontrol etmeye başladı. Menbiç'te bulunan terör örgütü YPG güçleri henüz Fırat'ın doğusuna çekilmezken, ABD ise Türk askerinin Sajur Çayı'nı geçmesini istemiyor. Ankara ise öncelikle ABD'nin "YPG Fırat'ın doğusuna çekilecek" sözünün bir an önce yerine getirilmesi isterken, YPG çekilmediği müddetçe güneye ilerleme devam edecek.

SAJUR ÇAYI GEÇİLECEK

Mehmetçik ve ÖSO kuvvetleri şuanda Cerablus ile Menbiç'i ikiye bölen Sajur Çayı'na dayanmış durumda. Üst düzey kaynaklar "Hiç kimse Mehmetçiğin Sajur Çayı'nı geçmeyeceğini düşünmesin" derken, Mehmetçik Sajur Çayı'nı geçtiği anda terör örgütü YPG ile doğrudan karşı karşıya gelmesinin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. YPG'nin Menbiç'i boşaltmadığı müddetçe bu terör örgütünün de Fırat'ın batısından temizleneceğine vurgu yapılıyor.