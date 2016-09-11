Nihal Olçok 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, o gece yaşadıklarını anlattı: “Koşarak acile girdim. Üzerinde personel yazan bir kapı gördüm. Meğer ikisi o odada yan yana yatıyormuş. İyi ki de girmemiştim. Ölürdüm onları orada görseydim. Her deliliği yapabilirdim. Bu dünyada bir orduyu yıkabilecek tek bir güç vardır: Bir kadının, bir ananın yüreği.”

EŞİ VE OĞLU 15 TEMMUZ'DA ŞEHİT OLDU



Erol Olçok, AK Parti'nin, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde seslendirdiği bayraklı reklamının yapımcısıydı.15 Temmuz gecesi tankların karşısına dikildiği köprüde, 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la birlikte şehit oldu. Erol Olçok ve oğlunun cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı. Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını hac için gittiği Mekke'de Hürriyet'ten Fatma Aksu'ya anlattı.







Erol Olçok - Nihal Olçok





"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"



Nihal Olçok o geceyi ve sonrasını şöyle anlattı:



"Herkes beni arıyordu o gece, 'Ne oluyor Nihal, Erol Abi ne diyor?" diye. Kardeşim, 'Eniştem rahatsızlanmış' diye mesaj attı. Arabaya fırladım. Kalp krizi geçirdiğini düşünüp hastaneye koştum. Numune Hastanesi'ne doğru yola koyuldum. Avucumun içi gibi bildiğin yolları o gün karıştırdım. Hastaneye çıkan yolu bir türlü çıkaramadım. Kendimi Koşuyolu Medipol Hastanesi'nin önünde buldum. Oradan devam ettim, E-5'in girişinde ama ters yöndeydim. Ya o trafiğe tersten girecektim, ya o hastaneye gitmekte geç kalacaktım. Tersten trafiğe girdim. 5 dakika sonra Numune'nin bahçesindeydim. O kaosta hastane bahçesinde tek arabalık yer vardı. Sanki benim için ayrılmıştı, oraya girdim."

Erol Olçok'un şehit olduğu an!

'17 YAŞIMDA KALBİMİ ELLERİNE VERDİĞİM O ADAM'

Erdoğan, Erol Olçok ve oğlunun mezarlarını ziyaret etti