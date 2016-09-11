Org. Hulusi Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İşte Akar'ın mesajından öne çıkanlar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Kurban Bayramı vesilesiyle bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamasında birlik, beraberlik ve demokrasi vurgusu öne çıkan Org. Akar TSK'nın terörle mücadelesinden taviz verilmeyeceğinin de altını çizdi. İşte Org. Akar'ın Kurban Bayramı mesajının öne çıkan bölümleri:

Milletçe sahip olduğumuz köklü gelenekleri yaşatan, içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde milletçe ihtiyaç duyduğumuz güvenlik, huzur ve barış atmosferinin tesisine yardım eden bir Kurban Bayramı'nı daha karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM

Asil Türk milletinin, bayramların getirdiği huzur ve kardeşlik ikliminde, güven içinde yaşaması için Türk Silahlı Kuvvetleri; kara, deniz ve hava hudutlarımız başta olmak üzere, yurdumuzun her köşesinde ve sınır ötesinde gece gündüz demeden, üstün bir vazife anlayışı ve fedakârlık ile mücadeleye devam etmektedir.

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ÖLÜRSEK ŞEHİT, KALIRSAK GAZİ ANLAYIŞIYLA...

Var olduğu günden bu yana "memleketini en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından koruyan ve kurtaran Ordumuz"; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun temel değerlerinin korunması ve yaşatılması için, azim ve kararlılıkla en kıdemlisinden en genç personeline kadar tüm mensuplarıyla, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla, devletimizin ve sinesinden çıktığı milletimizin emrinde ve daima görevinin başındadır.

BURASI PEYGAMBER OCAĞI

Millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan bütün terör örgütlerine karşı, "ordu-millet" kaynaşmasının en güzel örneği olan "Peygamber Ocağı" Türk Silahlı Kuvvetleri; bayraklaşan vatan topraklarından her çeşit terör şebekesinin kökü kazınıncaya kadar jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza, masum vatandaşlarımızın kılına dahi zarar vermeden ve yılmadan mücadeleye devam etmektedir, edecektir.

HAİNLER TEMİZLENDİKÇE...

Binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca, eşsiz zaferler kazanan, günümüzde eriştiği üstün seviye ile dünya orduları arasında etkin, caydırıcı ve saygın bir yere sahip olan, egemenlik ve bağımsızlığımızın teminatı Türk Silahlı Kuvvetleri; vatan coğrafyasının her köşesinde, bölgemizde, dünyada barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için kendisine tevdi edilen her türlü vazifeyi, içindeki hainler temizlendikçe daha da güçlenerek büyük bir özveri ve başarı ile yerine getirmektedir.

DİSİPLİN VE İTAATTEN TAVİZ YOK

Bu vazifenin ifası sırasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, anayasal düzen içinde yasalarla belirlenmiş tek bir emir komuta yapısı vardır. Bu yapı dışında, teşkilat ve faaliyetlerimizde, hiçbir kişi ve oluşumun etkisi söz konusu olamaz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bilinen en önemli vasfı disiplinidir. Bu disiplinin temeli, ruhu "mutlak itaat"tir. Bizi biz yapan bu anlayıştan asla taviz verilmeyecektir.

YURTİÇİNDE İCRA, YURT DIŞINDA DESTEK DEVAM EDECEK

Bilindiği üzere, sınırlarımız içerisinde Bölücü Terör Örgütüne karşı, ülkemizde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar büyük bir azim ve kararlılıkla Terörle Mücadele Harekâtı sürdürülmektedir. Aynı zamanda sınırlarımız dışında da uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkına dayalı olarak sınır güvenliğimizi sağlamak, barış ve güvenliğimize tehdit oluşturan DAEŞ ve benzeri terör örgütleri ile mücadele etmek ve bu kapsamda yerlerinden edilmiş masum insanların da ana yurtlarında bayramlarını huzur içerisinde kutlamalarını temin edebilmek için koalisyon kuvvetleri ile işbirliği içerisinde "Fırat Kalkanı Harekâtı" icra edilmektedir. Bu faaliyetler masum insanlara zarar vermeden tüm teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar yurtiçinde icra, yurt dışında destek şeklinde azimle ve kararlılıkla sürdürülecektir.

Bu vesileyle her iki faaliyette görev alan kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarımız başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatana adanmışlık ruhuyla kenetlenmiş tüm kahraman ve fedakâr mensupları ile kıymetli aile fertlerinin, emekli mensuplarımızın, köy korucularımızın, tüm şehit ve gazilerimizin değerli yakınları ile hayatta olan kahraman gazilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; kendilerine kazasız, belasız, hayırlı ve başarılı görevler diliyor; sevdikleriyle birlikte, mutluluk, huzur ve esenlik içinde nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum.