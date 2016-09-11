Emniyet Genel Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminde alınacak üniversite mezunları adayların PAEM giriş sınav sonuçlarını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan amir sınıfı personeli yetiştirmek üzere üniversite mezunları adaylar arasından alınacak 200'ü kadın ve 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı için başvuranlardan giriş şartlarını haiz 15.904 kişinin girdiği sınav sonuçlarını açıkladı.

Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldı. Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) alınacak komiser yardımcısı adayları sayısına göre sınavda başarılı olan asil aday ve ilgili mevzuat uyarınca kadronun yüzde 30'u oranında yedek aday belirlendi.

Asil kazanan adayların Polis Amirleri Eğitimi Merkezine geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağırılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr/? ve Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr/? internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve parolasını girerek öğrenebilecekler. Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacak.

Asil olarak başarılı olan adaylar en geç 25 Eylül 2016 günü saat 20:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Ankara/Gölbaşı yerleşkesinde hazır bulunacaklar.

Sınavlarda başarılı olan adaylara, 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde 11 ay süreyle Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde (PAEM) polis amirliği eğitimi verilecek