‘PYD diktatörlüğü halkı bezdirdi’

Irak bölgesel yönetimi, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin halktan haraç toplayarak baskı uyguladığını, dayatmacı uygulamalarla halkın bezdirildiğini açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Suriye Özel Danışmanı Hamit Derbendi, terör örgütü PYD/ PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde halka kötü muamelede bulunduğunu belirterek örgüt elebaşı Salih Müslim'in bunu örtbas etmek için KDP ve IKBY hükümetine iftira attığını belirtti.



PYD HALKTAN HARAÇ ALIYOR

Derbendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki baskılarını sürdürdüğünü ve politik yanlışlarını kamufle etmek için IKBY ile KDP'ye saldırdığını ifade etti. Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısının halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Barzani'nin talimatıyla açıldığını aktaran Derbendi, "PYD, Rojava'da kendinden başkasına tahammül etmiyor. Bu partinin diktatörce muamelesi halkı bezdirmiş durumda. Eğer kapı belirli aralıklarla kapanıyorsa bu YPG'nin silahlı unsurlarının vatandaşlardan haraç alması nedeniyledir. PYD, sınırdan geçen insanlardan haraç almaya, mallarına el koymaya ve engel çıkarmaya devam ediyor. Bu baskılar nedeniyle defalarca kez gerginlik çıkmış ve halk ile PYD silahlı unsurları karşı karşıya gelmiştir. Bu gibi nedenlerden Kürdistan bölgesi zaman zaman kapıyı kapatmak zorunda kalıyor." şeklinde konuştu. PYD elebaşısı Müslim'in kendileri gibi düşünmediği ve politikalarına hizmet etmediği için IKBY ve Barzani'nin lideri olduğu KDP'ye saldırdığını hatırlatan Derbendi, "Müslim, Kürdistan bölgesi ve KDP'yi onun gibi düşünmediği ve politikalarına hizmet etmedikleri için karalıyor. Herkes bilmektedir ki Rojava halkı en fazla Kürdistan bölgesinden istifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.