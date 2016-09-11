TSK: DAEŞ'e ait 5 hedef vuruldu 20 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü DAEŞ'e yönelik hava saldırısında 20 teröristin öldürüldüğünü bildirdi

TSK'dan yapılan açıklamada Daeş'e düzenlenen hava harekatında 20 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada, dün 19.38-19.44 saatleri arasında Suriye'deki Tell El Hava'nın güneyine düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen DAEŞ terör örgütüne ait üç bina, bir araç ve bir motosikletin ateş altına alınarak imha edildiği, 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bilindiği gibi Terör örgütü DAEŞ, Fırat Kalkanı operasyonu ile birlikte Cerablus'tan güneye doğru çekilirken zaman zaman tanklarımıza saldırılar düzenleyerek askerlerimizin şehit olmasına neden olmuştu.

Org. Akar: "Teröristler temizlenene kadar sürecek"