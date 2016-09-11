Venedik'te bir grup terör yanlısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Batı dünyası PKK'nın Suriye kolu YPG'yi destekledikçe onlar Avrupa'da kendilerine daha geniş bir alan buluyorlar. Türkiye düşmanlıklarını daha geniş platformlarda gösteriyorlar. Önceki gün Venedik film festivaline katılan bir grup PKK yanlısı YPG lehine sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

73'üncü Venedik Film Festivali'nde (terör örgütü PKK'nın Suriye kolu) YPG'ye katılan üç Batılının hikayesini anlatan bir belgesel film gösterildi. 'Our War' adlı "belgesel"de, ABD'li eski bir deniz piyadesi Joshua Bell, İtalyan komünist Karim Franceschi ve İsveçli koruma Rafael Kardari'nin YPG'ye katılma hikayesi anlatılıyor.

Bell, Franceschi ve Kardari filmin gösterimi öncesinde kırmızı halıda PKK ve YPG'nin terörist asker kıyafeti ve bayraklarıyla poz verdiler. Ayrıca bir grup PKK yandaşı protestocu, gösterim öncesinde eylem yaparak "Erdoğan terörist" yazılı kağıtlar taşıdı.

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