12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 36 yıl geçti

Bugün 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 36. yıldönümü… Yıllar önce bugün Genelkurmay Başkanı Kenan Evren yönetimindeki askeri heyet siyasete el koymuş, ülkeyi bir gecede ele geçirmişti.

Darbe yönetimi siyasetçileri, öğrencileri, sağcıları, solcuları hapishaneye tıkmış ve göstermelik yargılamalarla cezalandırmıştı. Milletine kurşun sıkan hain darbeciler kimini hapishanede aylarca süren işkenceye tabi tutmuştu, kimini de yaşını büyüterek dar ağacına çıkarmıştı.

Zaman geçti, ülke değişti millet geçmişte yaşananlardan ibret alıp güçlü bir ülke için 3 Kasım 2002 yılında milletin talihsiz kaderini değiştirecek bir hükümete görev verdi.

Demokrasiye darbe: 12 Eylül



Millet için canını dişine takan, her gün yeni bir esere imza atan, ayrım yapmadan doğudan batıya, kuzeyden güneye hizmet götürmüş ve geçmişle hesaplaşarak ülkeye zulmedenleri mahkemeye çıkaracak adımlar atılmıştı.

KENAN EVREN HAK ETTİĞİ MUAMELEYLE TOPRAĞA VERİLDİ

Darbeci Kenan Evren de hakim karşısına çıkmış yaptığı zulmün hesabını vermeye, Berfo Ana'nın yavrusunun nerede olduğunu anlatmaya başlamıştı ki Allah emanetini teslim aldı ve 98 yaşında hayatını kaybetti.

Darbe döneminde millete çektirdiklerinin hesabını vermeden hayatını kaybetse de halk ve siyasiler cenaze törenine katılmayarak hak ettiği muameleyle toprağa verdiler. Hiç kimse cenaze törenine katılmadı.

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FETÖ DERS ALMADAN DARBEYE KALKIŞTI

Kenan Evren yıllar önce yaptığı yanlışın cezasını halktan ve siyaset kurumlarından aldı. Bu durum örnek olur artık kimse bu topraklarda aynı yanlışı yapmaz diye düşünürken, 1980'den 36 yıl sonra devlet içinde yuvalanan FETÖ'cüler halka savaş açtı. Darbeye teşebbüs etti. Dedik ya bu sefer millet sesizce evine çekilmedi, desteklediği siyasetçileri hain darbecilere yem yapmadı ve sokağa çıkıp darbecilere darbe yaptı.

FETÖ'den çok konuşulacak Kenan Evren açıklaması!