28 terör destekçisi belediyede temizlik

Terör örgütü PKK’nın emrindeki 24 belediye ile FETÖ’ye hizmet eden 4 belediyeye kayyum atandı. Böylece terör örgütlerine lojistik destek veren belediyeler artık halka hizmet edecek

Devlete sızan terör örgütü PKK ve FETÖ militanlarının temizliği devam ederken, İçişleri Bakanlığı 28 terör destekçisi belediye başkanının yerine yeni atamalar yaptı. Atama yapılan 28 belediyeden 24'ü, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından yönetiliyordu. DBP'li belediye başkanlarının görevden alınma gerekçesi, terör örgütü PKK'ya destek vermeleri. FETÖ'ye destek veren 3 AK Parti'li, bir de MHP'li belediyeye de yeni atamalar yapıldı. Böylece 2 il, 24 ilçe, 2 belde belediyesine atama yapılmış oldu. Belediye başkanlarından 12'sinin halen tutuklu olduğu belirtilirken, İçişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "Belediyeler; vatandaşımızın kullandığı oyu, verdiği vergileri ve demokrasinin sunduğu iklimi istismar ederek ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden terör örgütlerinin etkisi altına giriyorsa, milli iradeyi gasp edenlere karşı tedbir almak devletin asli görevidir. Vatandaşlarımızın verdiği vergilerle oluşan kaynaklar ve verdiği oyla oluşan siyasi irade, terör örgütlerine devşirilemez. Seçimle iş başına gelip, milletin hür iradesini suç işlemek için kullanmanın meşruiyeti yoktur. Elbette hiçbir hukuk düzeni hakların açıkça kötüye kullanılmasını korumaz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü işletmek devletin görevidir. Milletin beklediği de budur. Görevlendirme yapılan belediyelerde, kaynaklar terör örgütlerine değil o yörede yaşayan vatandaşlarımıza sunulacağı için, hizmetler en iyi şekilde yürütülecektir." Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), 2014'te adını Halkların Demokrasi Partisi (HDP) olarak değiştirmişti. Kapatılan BDP, bölgede DBP adını alarak faaliyetlerini sürdürdü. Terör destekçisi belediyesi başkanları da BDP'den istifa ederek DBP'ye geçti.



İşte atama yapılan o belediyeler

1 Batman Belediyesi: Ertuğ Şevket Aksoy (Vali Yardımcısı)

2 Hakkari Belediyesi: Cüneyt Epçim (Vali Yardımcısı)

3 Adana-Pozantı Belediyesi: Mahmut Sami Baysal

4 Ağrı-Diyadin Belediyesi Mekan Çeviren (Kaymakam)

5 Batman-Beşiri Belediyesi: Mustafa Maslak (Kaymakam)

6 Batman-Gercüş Belediyesi: Ünal Koç (Kaymakam)

7 Diyarbakır- Silvan Belediyesi: Murat Kütük (Kaymakam)

8 Diyarbakır-Sur Belediyesi: Bilal Özkan (Vali Yardımcısı)

9 Erzurum-Aşkale Belediyesi: Şenol Polat

10 Erzurum-Hınıs Belediyesi: Bülent Ay (Kaymakam)

11 Giresun-Çamoluk Belediyesi: Musa Varıcı

12 Iğdır-Tuzluca Belediyesi: İbrahim Civalek (Kaymakam)

13 Konya-Ilgın Belediyesi: Mehmet Karahan

14 Mardin-Dargeçit Belediyesi: Mehmet Yaşar Yeşiltaş (Kaymakam)

15 Mardin-Derik Belediyesi: Muhammed Fatih Safitürk (Kaymakam)

16 Mardin- Mazıdağı Belediyesi: Halit Benek (Kaymakam)

17 Mardin-Nusaybin Belediyesi: Ergün Baysal (Kaymakam)

18 Muş-Bulanık Belediyesi: Ömer Şahin (Kaymakam)

19 Siirt -Eruh Belediyesi: Murtaza Dayanç (Kaymakam)

20 Şanlıurfa-Suruç Belediyesi: Tarık Açıkgöz (Vali Yardımcısı)

21 Şırnak-Cizre Belediyesi: Ahmet Adanur (Kaymakam)

22 Şırnak-Silopi Belediyesi: Savaş Konak (Kaymakam)

23 Van-Edremit Belediyesi: İbrahim Özkan (Vali Yardımcısı)

24 Van-Erciş Belediyesi: Mehmet Şirin Yaşar (Kaymakam)

25 Van-İpekyolu Belediyesi: Önder Can (Vali Yardımcısı)

26 Van-Özalp Belediyesi: Serdar Karal (Kaymakam)

27 Batman-İkiköprü Belde Belediyesi: Mustafa Maslak (Kaymakam)

28 Iğdır-Hoşhaber Belde Belediyesi: Bilgehan Karanfil (Vali Yardımcısı)