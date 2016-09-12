Bahçeli'den flaş kayyum yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayyum atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bazı çevrelerin 'Seçilmişlere darbe' sloganıyla algı operasyonu yaptığı teröre destek veren belediyelerin kayyuma devredilmesine ilişkin net konuştu: Darbe yok. Karar doğru. Kimse teröre destek verme özgürlüğüne sahip değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Partililerle bayramlaştıktan sonra Türkeş'in kabri başında dua okuyan Bahçeli, mezara karanfil bıraktı ve ibrikle suladı.

MHP BELEDİYESİ DE OLSA DOĞRUDUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili "28 belediyenin içerisinde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçelerden belediyeler bulunmaktadır. 1 tanesi MHP'den olmak üzere 4 tane de değişik belediyelerden kayyum ataması söz konusu olmuştur. Pozantı'da Belediye Başkanlığı MHP'nindir. Belediye başkanının gözaltına alınması sonrası Pozantı Belediye Meclisi bir araya gelerek kendi aralarında değerlendirme yapmak suretiyle belediye başkanlığını şimdi kayyum olarak atanmış şahsa vermişlerdir. Diğerleri ise yeniden kayyum ataması şeklinde olmuştur. Bu kayyumu seçilmiş şahıslara bir darbe olarak görmek mümkün değildir. Biraz evvel söylediğim 70 günün içerisinde ne olmuşsa, biraz daha geriye giderek 20 Temmuz 2015'le bugün arasındaki belediye hizmetlerin nasıl olduğu, hendeklerin nasıl kazıldığı, PKK'nın nasıl himaye edildiğini dikkate alarak değerlendirme yapmak lazım. Bu belediyelere karşı eğer bir terörle mücadele esas alınmışsa yapılan doğrudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyesi de olsa yapılan doğrudur" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU RANDEVUSU: BEN NİYE GİDEYİM Kİ?

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Yıldırım'la görüşme talebiyle ilgili, "Talebi ortaya koyan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bunu kabul eden Sayın Başbakandır. Belki de özel görüşmeleri olacak, biz niye gidelim oraya ki?" dedi.