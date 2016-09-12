Başbakan Yıldırım telefondan kız istedi

Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazını Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldıktan sonra Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Tören mangası ve çevik kuvvet şube müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılanan Yıldırım, personel yemekhanesinde polislerle bayramlaştı.

Çevik kuvvet ekiplerinin arasına oturarak simit, poğaça ve peynirden yiyen Yıldırım, polislerle sohbet etti. Yıldırım sohbet esnasında önümüzdeki yıl düğün yapacağını öğrendiği nişanlı polisin eş adayının ailesini telefonla aradı. Başbakan Yıldırım, "Hayır işlerinde acele etmek lazım. Bu sene olursa katılacağım" diyerek düğün tarihinin erkene çekilmesini sağladı ve düğüne katılma sözü verdi.



Bu diyalog üzerine bir başka polis memuru ise dünürlük yapması için ricacı oldu. Başbakan Yıldırım, bu kez de kızın ailesini aradı. Önce kızla, sonra da anne ve babası ile telefonda görüşerek dünürlük yapan Yıldırım, aileyi ikna etti. Bu görüşmeden sonra polis memurunun annesini de arayarak oğullarına kız istediğini ve kızı aldıklarını müjdeledi.

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Başbakan, polis telsizinden İstanbul'da görev yapan tüm polislerin Bayramını kutladı. Ziyarete Başbakan Yıldırım'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.

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