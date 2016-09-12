Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündeme dair sorulara cevap veren Erdoğan belediyelere kayyum atanmasını "Bana göre geç kalınmış bir adım" şeklinde yorumladı.

Sizlerin ve bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün bayram ama bizim terörle mücadelemiz bayram demeden devam ediyor. Bu anlayış içerisinde gerek siyasi, gerekse de askeri olarak ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz.

Bazı medya organlarında 'taraflar' diye bir şeyler kullanılıyor. Devlet, hiç bir zaman terör örgütünü taraf olarak kabul etmez.

CERABLUS OPERASYONU



Bizim 90-95 km'lik bir planımız vardı. Bunu Putin ve Obama ile de görüştük. Bunu başaralım dedik. Uçuşa yasak bölge önerdik. Biz kendi sınırlarımızı korumakla mükellefiz. Neden Kilis hergün tedirginlikle yaşasın, neden sınırda yaşayan vatandaşlarımızın can sağlığı tehlikeye girsin? Son Gaziantep saldırısıyla, sivilleri hedef alan saldırıyla artık durmamız, sınırımızdaki DAEŞ ve PKK tehlikesini sonlandırmak zorundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayyum atanan belediyeler hakkında açıklama yaptı

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI

Bu adım bana göre çok geç kaldı. Daha önce yapılması gereken bir şeydi. Belediye başkanlığı yapmış biri olarak konuşuyorum. Size bir yetki verildiğinde siz teröre destek vermekle, hendek açmakla mükellef değilsizniz. Siz vatandaşa hizmet etmekle mükellefsizniz. Bu belediyelere verilen mali destek hizmete değil, terör örgütlerine aktı. Belediyeler araçlarını bombalı saldırılarda kullandı, terör örgütlerine mühimmat taşındı. Tüm bu incelemeler yapıldı ve yargı kararını verdi.

Temennim odur ki bu 28 belediye örnek davranışlarda bulunur, yaptığı hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştır.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Dün köprüdeb geçtim. Çevre düzenlemeleri devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çok kazanımları olacak.