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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ailesine ziyaret

  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 22:08 Güncelleme Tarihi: 12.9.2016 22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'ın ağabeyi Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın ailesinin 'da geçirdikleri trafik kazası üzerine Albayrak ailesini hastanede ziyaret etti

Bakan 'ın ağabeyi Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, eşi Hafize Şule ve 2 çocuğuyla tatil için geldiği 'da kaza geçirmesi sebebiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Albayrak'ın eşi ve çocuklarının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALBAYRAK AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı da saat 20.00 sıralarında uçakla Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel ile eşi Ebru Türel karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek Albayrak ailesini ziyaret etti.