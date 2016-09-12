Dikkat! Türkiye genelinde hava durumu değişikliği bekleniyor

Meteoroloji vatandaşları Türkiye Genelinde hava durumu değişimi konusunda uyardı. Hava durumunda eksi yönlü değişim bekleyen yetkililer 1 ila 3 derece arasında düşüş bekliyor.

Türkiye'de hava durumunda değişiklik bekleniyor. Eksi yönlü değişecek olan Hava durumunda sıcaklıklar ülke genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç Ege, Sakarya, Bilecik, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Ordu ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Sakarya, Bilecik, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Ordu ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı, Bursa ve Samsun'un doğu, Adana'nın kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU





MARMARA BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya, Bilecik çevreleri ve Bursa'nın doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.





EGE BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.





AKDENİZ BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden sonra batısı parçalı bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarın, bölgenin batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.





ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.





DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek.





GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.





BAZI İLLERDE HAVA DURUMU





İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu. (29)





İZMİR: Az bulutlu ve açık. (29)





ANKARA: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu kuzey ve batı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (32)





ADANA: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (34)





ANTALYA: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu. (30)





SAMSUN: Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.(27)





ERZURUM: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu. (26)





DİYARBAKIR : Az bulutlu ve açık. (36)