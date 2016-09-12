Ezo Gelin’in köyü kurtarıldı

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 19’uncu gününde hikâyesi filmlere, türkülere konu olan Ezo Gelin’in yaşadığı Kozbaş köyü de 2.5 yıllık esaretten kurtarıldı. Köylüler Türkiye’ye teşekkür etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO savaşçıları, Cerablus'un DAEŞ'lilerden temizlenmesinin ardından ilçenin güneyine doğru ilerliyor. Harekatın 19'uncu gününde hikayesi filmlere, türkülere konu olan Ezo Gelin'in yaşadığı Kozbaş köyü de 2.5 yıllık esaretten kurtarıldı. Özgürlüğüne kavuşan Ezo Gelin'in köylüleri Türkiye'ye teşekkür etti. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 19'uncu gününde Gaziantep'ten Suriye'ye tank ve askeri personel sevkıyatı dün de sürdü. Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Soylu Mahallesi'nde bulunan askeri birlikte konuşlu 4 tank, 3 zırhlı askeri araç ve 5 askeri personel taşıyan kamyon, konvoy halinde Soylu'dan hareketle Türkyurdu sınırından Suriye'ye sevk edildi.



BİN 500 KİŞİ EVİNE DÖNDÜ

Kurban Bayramı'nı vatanında geçirmek isteyen Suriyeliler evlerine dönmeye devam ediyor. Cerablus'un DAEŞ teröristlerinden arındırılmasının ardından ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı'na akın etti. Arife gününde 201 Cerabluslu evine döndü. Böylece resmi geçişlerin başladığı ilk 5 günde Türkiye'den Suriye'ye yaklaşık bin 500 kişi geçti. DAEŞ yönetiminde 3 bin 500 kadar kişinin yaşadığı Cerablus'un nüfusu da geçişlerin ardından 20 bine yaklaştı. Evlerine dönen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı vatanlarında geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.



EZO GELİN

Asıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin, 1909'da Gaziantep'e bağlı Uruş köyünde dünyaya geldi. Güzelliği dillere destan olan Ezo Gelin berdel usulüyle evlilik yapmak zorunda kaldı. Bir süre sonra hastalandı ancak çok yoksul olduklarından kocası onu tedavi ettiremedi. Güzelliği, aşkı ve vatan hasretiyle nam salan Ezo Gelin'in hikayesi dilden dile dolaştı. Adına türküler yakılan, hayatı filmlere konu olan ve yaptığı bir çorbaya da adı verilen Ezo Gelin 1956'da vefat etti.