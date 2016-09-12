Figen Yüksekdağ PKK saldırısının işaretini mi verdi?

Kurban Bayramının birinci gününde Van'ı kana bulayan PKK saldırısından saatler önce 'Bayramınız zehir olacak' mesajı veren HDP'li Fiden Yüksekdağ kamuoyu vicdanında sorgulanıyor... İşte ayrıntılar!

Bugün Van'da gerçekleşen ve 48 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan hain terör saldırısının ardından gündemi takip edenler saldırıdan sadece saatler önce HDP'li Fiden Yüksekdağ'ın yaptığı açıklamayı hatırladı. Yüksekdağ dün yaptığı konuşmasında adeta Van'ı kana bulayan saldırının sinyalini vermişti.

"BAYRAMINIZ ZEHİR OLACAK" MESAJI

Belediyeleri aracılığıyla PKK'ya destek verdiği tespit edilen HDP'nin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, dün saat 17.00 sularında yaptığı açıklamada "Halkımıza ve bizlere düğünleri, bayramları zehir edenler çok iyi bilsinler ki onların da bayramlarının, düğünlerinin tadı tuzu kaçacak" demişti.

AÇIKLAMADAN SAATLER SONRA PKK BAYRAM GÜNÜNDE SALDIRDI

Yüksekdağ'ın söz konusu açıklamasının üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden tüm yurtta bayram namazları kılınıp Kurban ibadetleri yerine getirilmeye başlanırken terör örgütü PKK Van'da bomba yüklü araç ile katliam girişiminde bulundu. 48 vatandaşımızın yaralandığı saldırı Yüksekdağ'ın saldırıdan haberi olduğu ve bunun sinyalini verdiği yönünde yorumlara neden oldu.

VAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMA!