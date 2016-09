Figen Yüksekdağ'dan skandal sözler

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediyelere yapılan görevlendirmeyle ilgili, "Seçilmişlerin yerine atanmışların konulmasını, yerleştirilmesini tanımıyoruz." dedi.

Yüksekdağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Daha sonra az sayıdaki grupla KHK ile görevlendirmenin yapıldığı Suruç Belediyesi binası önüne gelen Yüksekdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 belediyeye yapılan görevlendirmelerin demokratik olmadığını ileri sürerek, kararı eleştirdi.

Görevlendirmeleri ''darbe'' olarak niteleyen Yüksekdağ, "Bugün bu darbeci zihniyete karşı demokratik biçimlerde ve sivil itaatsizlik yöntemleriyle büyük bir halk direnişi başlatmanın zamanı gelmiştir. Biz bitti demeden bitmez. Bizim tek birimiz dahi kalsa bu haklılık için, bu meşrutiyet için, bu mevziler için direnmeye ve savunma mücadelesi vermeye devam edeceğiz." dedi.

Görevlendirmelerle yeni bir dönem başladığını belirten Yüksekdağ, görevlendirmeleri yapanların halkın yeni bir direnişiyle karşı karşıya kalacağını iddia etti.

Belediyeler için görevlendirilen kişileri tanımadıklarını ifade eden Yüksekdağ, şöyle konuştu:

"Seçilmişlerin yerine atanmışların konulmasını, yerleştirilmesini tanımıyoruz. Halkımız demokratik sivil itaatsizlik yöntemleriyle iradesine, mevzilerine sahip çıkacak. Her yerde bu halkın iradesinin büyüyen direnişine tanık olacaklar. İşte bizlerin bugün gerçekleşen darbeye cevabı da budur. Bütün darbelerin ortadan kalkması ve halk iradesinin hakim olması için her yerde her alanda nöbetteyiz. İşte asıl demokrasi nöbetleri bu günden itibaren başlıyor. Her yerde seçilmiş mevzilerimize sahip çıkmak için 24 saat nöbette olacağız ve hazır olacağız. Siyasi irademize karşı yapılan bu saldırıya asla boyun bükmediğimizi, asla teslim olmadığımızı bir kere daha dosta, düşmana ilan edeceğiz."

Yüksekdağ'a, Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve partisinin bazı milletvekilleri de eşlik etti.