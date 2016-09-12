"İşini dürüstçe yapanlar çalışmaya devam edecek"

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Batman Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, "Şu ana kadar belediye personelinden bana herhangi bir istifa gelmedi. İşini dürüstçe yapanlar ve herhangi bir suça bulaşmamış olanlar çalışmaya devam edecek." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla İl Kültür Turizm Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya gelen Aksoy, yaptığı açıklamada, Batman Belediyesindeki görevi sırasında iki temel kriterinin olacağını, bunların hizmeti alanlar ile hizmeti veren memurların memnuniyeti olduğunu belirtti.

Kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için tahsis edilen kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanacaklarını dile getiren Aksoy, belediyede hizmetlerin şeffaf, açık, hukuka ve kamu yararına uygun şekilde yürütülmesini sağlayacağını aktardı.

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Aksoy, şöyle devam etti:

"Bize emanet edilenin kutsal bir emanet olduğunu biliyoruz. Oradaki her kuruşta tüyü bitmemiş yetimin hakkının olduğunu biliyoruz. Onun için işlerimizi yaparken her türlü tasarrufa azami şekilde riayet edeceğiz. Herkesin bu konuda gönlünün rahat olmasını diliyorum. İnşallah mahcup olmayacağız."

"ÇALIŞMAK İSTEMEYENİ DE ZORLA ÇALIŞTIRAMAYIZ"

Belediye birimlerinde her anlamda bir rehabilitasyona gideceklerini anlatan Aksoy, şunları söyledi:

"Bu süreçte sorumluluklar ve sorumlularla ilgili tespitler yapılacaktır. Şu anda ajandamızdaki önceliklerimizden en önemlisi tasarruf ve kaynakların etkin kullanılmasıdır. Ne kadar az kaynakla ne kadar daha iyi ve çok iş yaparsak bu bizi mutlu edecektir. Şu ana kadar belediye personelinden bana herhangi bir istifa gelmedi. İşini dürüstçe yapanlar ve herhangi bir suça bulaşmamış olanlar çalışmaya devam edecek."

Belediye çalışanlarıyla yaptıkları toplantılarda her türlü konunun çalışanlara anlatıldığına dikkati çeken Aksoy, şöyle konuştu:

"Çalışanlara açıkça bu belediyenin bizlere emanet edildiğini, burada halkımızın ve kamu yararının söz konusu olduğunu, işini yapan, görevine gelen, görevini layıkıyla yerine getiren, suça karışmayan, hakikaten aldığı parayı hak etmek için çalışanların endişelenmesine gerek olmadığını söyledik. Ne yazık ki temizlik işleri ve otobüs işletmesindekiler işi bıraktılar. Birtakım memurlar işe gelmediler, çağrılarımıza yanıt vermediler. Çalışmak istemeyeni de zorla çalıştıramayız. Bunların işine tabii ki son vereceğiz. Bu milletin parasını hiç kimseye yedirecek durumda değiliz. Bunların aksine belediye çalışanlarının büyük bir kısmı işine devam etmek istediğini dile getirdi."

"BELEDİYELER TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARENASI OLMAYACAK"

Belediye hizmetlerinin hiçbir şekilde aksamayacağına işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Devlet bütün kurumlarıyla büyüktür. Bu tür baskılara meydan vermez, pabuç bırakmaz. Bu hizmetleri yapacağız, ama onlarla ama onlarsız yapacağız, tercih onların. Eğer gelirler görevlerinin başına geçer, işlerini yaparlarsa mesele yok çünkü belediyeler siyaset yapma yeri değildir. Buraların çirkin siyasetin, hele hele terör örgütlerinin arenası haline getirilmesine izin vermeyeceğiz."

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