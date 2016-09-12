Kahramanlar unutulmadı

Türkiye, şehitlerini unutmadı. Oğlunu geçen yıl kaybeden Ayşe nine, oğlundan önce 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Murat İnci'nin kardeşi Mesut İnci ziyarette duygularını dile getirdi. İnci, "Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. Anlatmakla, söylemekle bitmiyor. Ağabeyimin dört evladı yetim kaldı. Sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde şehit düşen Özgür Gençer'in kardeşi Şenol Gençer ise kardeşinin yanında şehit olduğunu belirterek, "Ben gazi oldum. Onsuz geçen ilk bayramımız. Hainlerin en son attığı bombada kardeşimi kaybettik, Millet Camisi'ne atmış olduğu bomba ile kaybettik. Vatan sağ olsun. Her şey vatan millet için" sözyeriyle duygularını paylaştı.

İstanbul'da cuntacılarla girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin Adana'da oturan ailesi de oğullarının kentteki mezarını ziyaret ederek gözyaşı döktü. Baba Mustafa Mine, "Onsuz ilk Kurban Bayramımız, dayanamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında 22 yaşında şehit olan polis memuru Emrah Pekdoğan'ın ailesi de şehidi Kırıkkale Şehitliği'nde ziyaret etti. Babası İsmail Yorulmaz, "15 Temmuz 1988 yılında bir cuma günü doğdu. 15 Temmuz 2016 Cuma günü Türkiye'yi yok etme planının içerisinde benim çocuğum ihanete uğradı ve suçsuz yere şehit oldu" sözleriyle duygularını anlattı.