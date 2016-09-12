Kalkınma Bakanı Elvan'dan gazi polise ziyaret

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devriye görevi yaparken yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden özel harekat polisi Erdoğan Güneş'i ziyaret etti.

Elvan, kentteki programı kapsamında 2 gün önce vefat eden Mersin'in eski belediye başkanlarından Kaya Mutlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, aileye başsağlığı diledi.

Daha sonra Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devriye görevi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Erdoğan Güneş'i (27) ziyaret eden Elvan, gazi polisin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Güneş'e geçmiş olsun dileklerini ileten Elvan, "Allah sizlerden razı olsun. Bu millet için tüm terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. 15 Temmuz akşamı da milletimiz, Özel Harekattaki arkadaşlarımız bu vatan, millet için göğüs göğüse mücadele ettiler. İşte Batılıların anlayamadığı şey bu. Millet, vatan aşkı onların anlayamadıkları hadise. Bu vatan, millet için 79 milyon her bir ferdinin kendisini feda edebileceğini bu dünya gördü." diye konuştu.

Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hem durumumuzdan dolayı hem yaptığımız işten dolayı bizim kendimize görev olarak gördüğümüzü abilerimiz, ablalarımız fedakarlık olarak görüyorlar ve bize çok iyi hizmet ediyorlar. Biz ne olursa hep bize öğrettikleri gibi vatan sağ olsun dedik." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'da 3 arkadaşıyla birlikte yaşadıkları olayı da anlatan Güneş, "Uygulama noktasında güvenliği almaya gidiyorduk. Ben aracın kulesindeydim. Makineli silahın başında etrafa bakarken önümüzde bomba patladı. Biz patlamanın içine girdik. 4 kişiydik 2 arkadaşımız şehit oldu. 1 arkadaşımızın Ankara'da tedavisi devam ediyor benim de burada tedavim sürüyor." dedi.

- Partililerle bayramlaşma

Elvan, daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Elvan, Türkiye olarak önemli bir süreçten geçildiğini, 2 bayram arasında 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını anımsattı.

Darbe girişimi karşısında toplumun tüm kesimlerinin birlikte ayakta durduğunu ifade eden Elvan, şöyle konuştu:

"Bu demokrasi, istiklal mücadelemizi sizler sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya gösterdiniz. Neredeyse 3 hafta süreyle gece gündüz o meydanları doldurdunuz. Milli irade dışında asla hiçbir güce izin vermeyeceğinizi tüm dünyaya beyan ettiniz. Kim ne söylerse söylesin, kim ne yaparsa yapsın şundan emin olunuz. Bu millet hiçbir zaman, hiçbir şekilde kendi iradesini başka bir yönetime, başka bir anlayışa asla teslim etmeyecektir. Milli irade dışında hiçbir şeyi kabul etmeyecektir. Bunu sizler tüm dünyaya gösterdiniz. 'Olmazsa olmaz demokrasidir, milli iradedir' dediniz. Böyle bir süreçte işte 15 Temmuz akşamı FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Allah'a çok şükür milletimiz o tankların, silahların önünde göğüslerini siper ederek milli iradenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. FETÖ darbe girişimi sonrası bu kez sahneye bölücü terör örgütü ve DAEŞ çıktı. Çünkü bunların birbirlerinden farkı yok. Ha FETÖ'cü, ha PKK'lı, ha DAEŞ'li. Bu terör örgütlerinin her birisi aynı kapıya aynı yola hizmet eden örgütler. Bunların her birisi maşa. Buradan bu maşayı tutanlara seslenmek istiyorum. Siz ne yaparsanız yapın biz inadına milli irade diyeceğiz, inadına vatanın birliği, bütünlüğü diyeceğiz ve inadına bu terör örgütlerine yönelik mücadelemizi sürdüreceğiz."

Van'daki terör saldırısı

Elvan, Van'daki terör saldırısında 46'sı sivil, 48 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Bunlar ne din, ne iman, ne bayram, ne de seyran bilir. Bugün Van'da yine bir patlayıcı yine bir saldırı. Bu terör örgütlerinin ne dini, ne imanı, ne vatan, ne millet sevgisi var. Bunların hizmet ettikleri yerler var. İşte bizim mücadelemiz devam edecek. Dış mihraklara, bu terör örgütlerine, maşalara karşı da devam edecek. Bunların sonuna kadar yok edilmesi için her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elvan, Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, kalkınmasına istemeyen dış ve iç mihrakların halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bileğini bükemediklerini ve bükemeyeceklerini belirterek, milletin 15 Temmuz'da koyduğu tavrın tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Milletin demokrasi ve milli irade aşığı olduğunun tüm dünyaya gösterildiğini vurgulayan Elvan, "Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, hükümetimizle ve sizlerle biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Açılışlarımızı, büyük projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. İnadına güçlü Türkiye diyoruz. Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlenecek. Bu millette bu azim ve kararlılık olduğu sürece bizi kimse durduramaz." dedi.

Elvan, konuşmasının ardından partililerle bayramlaştı.