Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar kurbanlarını kesti. Bugünün vesilesi ile en güzel kurban kavurması tariflerini sizler için derledik. Kurban kavurması nasıl yapılır? En güzel kavurma tarifi sabah.com.tr'de. İşte detaylar...

Kurban kavurması yapmanın püf noktaları ve en güzel kavurma tarifini bugünün vesilesi ile sizler için derledik. Kurban kavurması nasıl yapılır? En güzel kavurma çeşitleri. İşte Kurban kavurması tarifi...





KURBAN KAVURMASI NASIL YAPILIR? EN GÜZEL KAVURMA TARİFİ





KAVURMA TARİFİ



Malzemeler:



1 kg koyun but

100 gr kuyruk yağı

Yeteri kadar tuz, karabiber, kekik



Yemeğin Tarifi:



Kuyruk yağını incecik doğrayarak, tencerede yağını salana kadar kavurun. İçerisine kuşbaşı doğranmış butu ilave edin. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat kendi suyu ile pişirin.



Tencereyikapalı bir şelkilde arada bir silkeleyerek etlerin yer değiştirmesini ve yağ ile temasını sağlayınız. Et pişince üzerine tuz, karabiber ve kekik ilave ediniz. Sıcak olarak servis yapınız.



DANA KAVURMA



Malzemeler:



1 kg yağsız dana kuşbaşı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

Pulbiber, karabiber, tuz, kekik





Yemeğin Tarifi:



Kuşbaşı doğranmış etimizi tenceremize koyup orta ateşte kendi bırakıcağı suyunda haşlamaya bırakıyoruz bıraktığı suyu çektikten sonra üzerine 1 çay bardağı sıcak su ilave edip haşlamaya devam ediyoruz. Haşlanan etimizi beklemeye alıp yağımızı tenceremize koyuyoruz. Ardından ısınan yağımıza sırasıyla pul biber karabiber kekik ve tuzumuzuda ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Ortalama 5 dk karıştırdığımız malzemelerimizin üzerine haşlanan etimizi de ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Etlerimiz kızarıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz etimiz kızardıktan sonra altını kapatıp servise hazırlıyoruz.

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe pay edilip, bir kısmının

kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir kısmının akraba, tanıdık ve

komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir. Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir ama durumu iyi olan müslümanların toplumda

muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunluğunu hatta hepsini

dağıtmaları uygun olur.

Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber

(s.a.s.), veda haccında Hz. Ali'ye, kurban olarak kesilen develerinin başında

durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini,

kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir. Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir. Derinin satılması hâlinde bedelinin

yoksullara verilmesi gerekir. Ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur.