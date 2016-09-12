Kurban keserken öldü

Erzurum'da bir vatandaş kurban keserken kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Bugün Erzurum'da bir vatandaş kurban keserken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Erzurum Merkez Yakutiye ilçesi Yoncalık Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Suvarıcı (40) isimli vatandaş komşularıyla aynı zamanda Bayram namazından geldikten sonra Kurban Bayramı dolayısıyla daha önceden aldığı ve evinin bahçesinde olan kurbanlığın kesimi için hazırlandı. Ancak Suvarcı, kesime başlayacağı sırada kalp krizi geçirdi.

Yanında bulunan yakınlarının telefonla durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis sağlık ekipleri, Suvarıcı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Suvarıcı'nın cesedi otopsi için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Suvarıcı'nın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.