Kurban kesildikten sonra Kurban Şükür namazını unutmayın

Kurban Bayramında Kurban kesebilen Müslümanların bu ibadeti yerine getirdikten sonra Kurban şükür namazı kılması gerekiyor. Peki Kurban şükür namazı nasıl kılınır? Hangi sure ya da dualar okunur? İşte Kurban şükür namazı kılınışı

Bugün tüm dünya Müslümanları ortak ve kutsal 2 bayramından biri olan Kurban Bayramını idrak ediyor. Milyonlarca Müslüman sabah kılınan Bayram namazı ile kardeşlik ve paylaşma ibadeti olan Kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban Bayramında Kurban kesebilenlerin bu ibadeti yerine getirdikten sonra maddi ve sağlıklı şekilde bugüne ulaştığı için Allah'a şükür anlamına gelen Kurban şükür namazı kılması gerekiyor. Peki Kurban şükür namazı nasıl kılınır? Kurban şükür namazında hangi sureler ya da dualar okunur?

İşte Kurban şükür namazı kılınışı:

Aslında Kurban Şükür Namazının diğer nafile namazlardan ya da 2 rekatlık farz namazlardan bir farkı yok. Bayramda Kurban kesen kişi böyle bir ibadeti yapma fırsat ve imkanını kendisine verdiği için Allah'ın nimetine şükür olarak Kurban şükür namazı olarak 2 rekatlık bir namaz kılıp namaz sonunda da dua eder.

Namazda normal namazlarında olduğu gibi (İlk rekatta Sübhaneke olmak kaydıyla) Fatiha ve zammı sure okumak şeklinde namazını tamamlayabilir. Namaz sonunda da yine söz konusu imkanlar için Rabbimize teşekkür ederiz...