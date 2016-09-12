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Sancaktepe'de silahlı saldırı!

  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 20:13
Sancaktepe'de silahlı saldırı!
Sancaktepe'de silahlı saldırı!

Sancaktepe'de yol verme meselesinden çıkan tartışmada özel halk otobüsüne silahla edilmesi sonucu kırılan cam parçalarının isabet ettiği şoför hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19S Kadıköy-Yenidoğan seferini yapan özel halk otobüsü şoförü Ferdi Ok ile kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücüsü arasında Atatürk Caddesi'nde yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Daha sonra yoluna devam eden otobüse, Sevenler Caddesi'nde otomobil sürücüsü tarafından edildi.

Kurşun isabet etmesi sonucu kırılan cam parçaları, şoför Ok'un yaralanmasına neden oldu. Otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yolcular başka bir otobüse yönlendirilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.