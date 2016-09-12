Sancaktepe'de silahlı saldırı!

Sancaktepe'de yol verme meselesinden çıkan tartışmada özel halk otobüsüne silahla ateş edilmesi sonucu kırılan cam parçalarının isabet ettiği şoför hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19S Kadıköy-Yenidoğan seferini yapan özel halk otobüsü şoförü Ferdi Ok ile kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü arasında Atatürk Caddesi'nde yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Daha sonra yoluna devam eden otobüse, Sevenler Caddesi'nde otomobil sürücüsü tarafından ateş edildi.

Kurşun isabet etmesi sonucu kırılan cam parçaları, şoför Ok'un yaralanmasına neden oldu. Otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yolcular başka bir otobüse yönlendirilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.