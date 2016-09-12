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Şehit Astsubay 'in mezarına bayram ziyareti

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 15:28
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına bayram ziyareti
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına bayram ziyareti

Darbe girişimcisi generali öldürdükten sonra şehit edilen Piyade Astsubay Başçavuş 'in Niğde'nin Bor İlçesi'nde mezarı Bayramı'nda da ziyaretçilerle dolup taştı.

15 Temmuz gecesi darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldüren kahraman şehit Astsubay Başçavuş 'in Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'ndeki mezarı Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.
Niğde'nin yanı sıra yurdun farklı kentlerinden gelip, kahraman şehit için dua eden vatandaşlar, "Kendi mezarlığımıza gitmeden şehit Ömer Halisdemir'e geldik" dedi.