Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına bayram ziyareti

Darbe girişimcisi generali öldürdükten sonra şehit edilen Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor İlçesi'nde mezarı Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerle dolup taştı.

15 Temmuz gecesi darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldüren kahraman şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'ndeki mezarı Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Niğde'nin yanı sıra yurdun farklı kentlerinden gelip, kahraman şehit için dua eden vatandaşlar, "Kendi mezarlığımıza gitmeden şehit Ömer Halisdemir'e geldik" dedi.

