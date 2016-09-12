Van'da eylem hazırlığı içinde olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde eylem hazırlığı içinde olan 2 terörist etkisiz hale getirilirken, kaçan diğer teröristin yalanlanması için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Hacibekir Mahallesi'nde meydana geldi. Üç teröristin eylem hazırlığında olduğu istihbaratını alan Terörle Mücadele Şube, İstihbarat Şube ve Özel Harekat Şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bir evde gizlenen teröristlere teslim ol çağrısına silah ve el bombaları ile karşılık verilmesi üzerine girilen çatışma sonucu 2 terörist etkisiz hale getirilirken, kaçan diğer terörist için çalışmalar devam ettiği belirtildi.

PKK VE HDP’NİN SOKAK ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI