Van'da şiddetli patlama! Bölücü terör örgütü PKK bugün Van'da bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 11 kişi yaralandı.

Kurban Bayramının ilk gününde üzücü haber Van'dan geldi. Edinilen bilgiye göre Van Merkez'de Bayram sabahı saat 10.45 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Ajansların geçtiği ilk bilgilere göre patlama oldukça şiddetliydi. Patlamanın gerçekleştiği andan itibaren bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Van Beşyol'da patlama

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI VE VALİLİK ARASINDA

Patlamanın Ak Parti İl Başkanlığı ile Valilik arasında meydana geldiği belirlendi. Olayın bir terör saldırısı olduğu ve bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği kesinleşti. Olay yerinden ulaştığımız A Haber muhabiri Ziya Türk PKK'lı teröristlerin bölgeye getirdikleri bomba yüklü bir aracı patlattığını, olayda 11 kişinin yaralandığını ve çevredeki binaların tamamının patlamanın şiddeti ile zarar gördüğünü aktardı.

Van'da şiddetli patlama... Yaralılar var!

Ayrıntıları takip ediyoruz.