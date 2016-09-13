Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol uygulamaları sırasında "dur" ikazına uymayan hafif ticari araca ateş açılması sonucu sürücü yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın son zamanlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerde bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlemesi üzerine il merkezi ve ilçelerde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkartılıp yol uygulamaları yapıldığı belirtildi.

Polis ekiplerinin, Doğubayazıt'ta uygulama noktasında saat 01.00 sıralarında "dur" ikazına ve uyarılara uymayarak yoluna devam eden kırmızı renkli araçtan şüphelendiği kaydedilen açıklamada, "Olabilmesi değerlendirilen vahim olayların önüne geçilebilmesi amacıyla görevlilerimizce ateş edilerek araç durdurulmuştur. Bu esnada yaralanan araç sürücüsü C.T. Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, cumhuriyet başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.