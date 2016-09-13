AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörü kim yaparsa yapsın, hangi isim adı altında yaparsa yapsın lanetlememiz lazım." dedi.

Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, terörün hiçbir kutsalının bulunmadığını, terör örgütünün de hiçbir değere sahip olmadığını söyledi.

Terör örgütünün bu topraklara ait olmadığını, milletin maneviyatıyla, değeriyle, geçmişiyle bir bağının bulunmadığını gösterdiğini belirten Yılmaz, "Diyarbakır'da Mehdi Eker Bakanımızın bir aile kabristanı ve bir de türbe var. O mezarlığa insanlar her bayramda gidiyor. Allah korusun o bombalar patlasaydı, yüzlerce insan hayatını kaybedecekti. Cenab-ı Allah ölülerimizi de dirilerimizi de bu zalimlerden muhafaza etsin. Bu vahşeti düşünecek hale gelmiş bu örgütleri, Cenab-ı Allah kahru perişan etsin." diye konuştu.

Bunların sökülüp atılacağını, bu ülkenin gündeminden çıkarılacağını vurgulayan Yılmaz, bunların yüzünün bu olaylar vesilesiyle daha iyi tanınması gerektiğini anlattı.

Van'da da Valilik ve AK Parti binası arasında bir araç patlatılarak terör eylemi gerçekleştirildiğini anımsatan Yılmaz, bu saldırıda sivil vatandaşlar, İranlı turistler ve polislerin yaralandığını kaydetti.

Terörün hiçbir ölçüsü ve sınırının olmadığına işaret eden Yılmaz, 15 Temmuz'da FETÖ'nün Meclis'i bombalarken nasıl hiçbir değere sahip olmadığını gösterdiyse son olaylardaki diğer terör örgütleri de aynı şekilde hiçbir ölçülerinin, değerlerinin olmadığını çok açık ve net bir şekilde gösterdiğini vurguladı.

Bunlardan ibret alınması gerektiğini ifade eden Yılmaz, terör örgütlerinin istismar amaçlı bazı kavramlar kullandığını, vatandaşların da bunlara karşı uyanık olması gerektiğini kaydetti.

"ANLAYIŞIMIZ IRKÇI BİR ANLAYIŞ DEĞİLDİR"

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terörü kim yaparsa yapsın, hangi isim adı altında yaparsa yapsın lanetlememiz lazım. Bakın bazıları dini kullanıyor, DAEŞ diye bir terör örgütünü bela ettiler İslam dünyasına, arkasında da kimlerin olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bunlar dini kullanıyorlar. FETÖ terör örgütü de başka bir şekilde dini istismar ediyor. PKK Kürt diyor, işçi diyor, birtakım laflar söylüyor. DHKP-C Alevi diyor ve birtakım kavramlar kullanıyor. Ama hiçbirinin bunlarla alakası yok. Bunlar tamamen istismar amaçlı kullanılan kavramlardır. DAEŞ'in İslam ile ne kadar alakası varsa PKK'nın da o kadar Kürtlerle alakası var. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım. PKK'ya karşı bir operasyon yapılıyor. 'Kürtlere karşı operasyon yapılıyor' diye vatandaşları yanıltmaya çalışıyorlar. Kimsenin Kürtlere karşı operasyon yaptığı yok. Kürtler bu ülkenin asri varlıkları ve unsurlarıdır. Zazalar, Kürtler, Araplar kim varsa burada Laz'ı, Çerkez'i bütün etnik unsurları bu ülkenin asri unsurlarıdır. Hiçbiriyle de bizim bir sorunumuz yoktur. Anlayışımız ırkçı bir anlayış değildir."

"ALLAH TUZAKLARINI BAŞLARINA GEÇİRİYOR"

Terör örgütlerinin tamamının aynı yerden kumanda edildiğini ve değişik isimler adı altında saldırdıklarını aktaran Yılmaz, Türkiye'nin çok yönlü bir teröre karşı mücadele ettiğini belirtti. Yılmaz, "Bu ülkenin huzurunu bozmak, bu ülkenin gücünü kırmak, birliğini, beraberliğini zaafa uğramaktır. Allah tuzaklarını başlarına geçiriyor. 15 Temmuz'da bu ülkede bir kaos çıkarmaya çalıştılar, birliğimizi bozmaya çalıştılar, tam tersine daha fazla kenetleme sağladılar. Onlar parçalamaya çalıştılar, cenab-ı Allah birleştirdi." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Bütün sıkıntılara rağmen Türkiye'nin ekonomisinin hızla büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin bu yılın ilk 6 ayında yüzde 3,9 büyüme kaydettiğini bildirdi.

Dünyadaki ekonomik krize, bölgede Suriye başta olmak üzere yaşanan çalkantılara, terör saldırılarına ve hainliklere rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye, dünyada en yüksek hızla büyüyen ekonomiler arasında yerini almaya devam ediyor. ABD'nin yüzde 2-3 arasında, Avrupa'nın yüzde 1, 1,5 olduğu bir dönemde, Çin'de dahi büyümenin yüzde 6'lara gerilediği bir dönemde Türkiye ilk 6 ayda yüzde 4'lere yakın bir büyüme sergiledi. Önümüzdeki birtakım meseleler geçtikten sonra inşallah çok daha hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz."

Bayramlaşma programına, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti Bingöl eski milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.