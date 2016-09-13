Bakan açıkladı! O memurlar geri alınacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ mensubu olmadığı halde kamudan uzaklaştırılanlar için düzeltme yolunun açık olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kamudakiFETÖ operasyonlarıyla iligli bilgi verirken, hata sonucu görevden uzaklaştırılan personelin geri dönebileceğini söyledi.

93 BİN FETÖ'CÜ DEVLETE SIZDI

Canikli, Giresun AK Parti İl Binası'da yaptığı konuşmada, 50 binden fazla FETÖ mensubunu kamudan attıklarını belirterek, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün 40 yılda yerleştiği bu alanlardan kazımak için inanılmaz bir şekilde mücadele ediyoruz. En son çıkarılan kararname ile 50 binden fazla FETÖ mensubunu kamudan attık" ifadelerini kullandı.

'DÜZELTME YOLLARI AÇIK'

Hata yapmamak için çok titiz çalıştıklarını vurgulayan Canikli, "Bir kişinin bile adaletsizliğe uğramaması için çok hassasiyetle hareket ediyoruz. Bütün bu titiz yaklaşımımıza rağmen yanlış bir işlem yapılmışsa, bir tane bile yanlış işlem yapılmışsa onları da düzelteceğiz. Düzeltme yollarımız da açık, bunu çok net bir şekilde buradan ifade ediyoruz.

'İLERDE VALİLİKLERE YAPILABİLİR'

Şuana kadar kendisinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup olmadığı halde yanlışlıkla kamudan çıkartıldığı noktasında talepler var. O talepler ileride valiliklere de yapılabilir ve nereden gelirse gelsin, hangi siyasi partiden gelirse gelsin ciddiyetle bir kişinin bile haksız bir şekilde bir muameleye maruz bırakılması bir vebaldir. Bu vebale de biz girmekistemiyoruz" şeklinde konuştu.

'DÜZELTME YAPILMADA ZAMAN YOK'

Kamudan yanlışlıkla atılanların düzeltmesinin yapılması için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmadığını söyleyen Canikli, şöyle devam etti:

"Şuana kadar gelen bilgiler çerçevesinde söylüyoruz hata payımız çok düşük olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde gelen talepler sınırlı ve onlar içerisinde de düzeltmeler yapıyoruz ve bu düzeltmelerde de bir süre sınırlamamız yok. Sonuna kadar ne zaman tespit etmişsek düzelteceğiz. Yani efendim şu kadar süre içerisinde başvurun eğer başvurmazsanız hakkınız yanar gibi bir yöntem izlemiyoruz. Eğer hata varsa o hatayı ne zaman tespit edersen hatayı düzelteceğiz, ondan yana hiç kimsenin kuşkusu olmasın."