Batman'da terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kelhasan köyünde bazı adreslerde yapılan aramada, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında muhtar F.O'nun da bulunduğu 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Eylül'de, ilçeye bağlı Kelhasan köyünde bazı adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla aralarında muhtar F.O'nun da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

