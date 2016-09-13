ByLock’ta 20 haneli şifre

Emniyet, darbeci askerlerin kendi arasındaki kriptolu haberleşme yöntemi olan ‘ByLock’ isimli programda şifreli koruma perdeleri bulunduğunu ve bazı üyelerin 20 haneli şifreler kullandığını saptadı

FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kullandıkları kriptolu haberleşme yazılımını özel referans yöntemleri ile edindikleri ve 20 haneli gizli şifreler kullandıkları tespit edildi.



REFERANSLA DAĞITILDI



FETÖ üyelerinin kriptolu haberleşme için kullandıkları 'ByLock' adlı programın şifreleri çözülüyor. İstanbul Polisi, FETÖ soruşturmaları kapsamında 'ByLock' isimli gizli yazışma programını kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayar incelemelerinde 'ByLock' adlı yazılımla ilgili bazı yeni bilgilere ulaştı. Polisin tespitlerine göre; 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece de cep telefonları ve bilgisayarları aracılığıyla 'ByLock' üzerinden haberleşen FETÖ üyeleri arasında uygulamanın zaman içerisinde referans yoluyla dağıtıldığının belirlendiği iddia edildi.



KORUMA PERDELERİ VAR



Referanslarla yazılıma sahip olan FETÖ üyeleri, harici bellekler aracılığıyla uygulamayı ilk olarak bilgisayarlarına ardından da cep telefonlarına kopyaladı. FETÖ üyeleri 'ByLock' isimli yazılımda referanslar aracılığıyla edindikleri gizli şifreleri kullandı.



Özel bir şifreleme yöntemi bulunduğu ifade edilen yazılımda aşama aşama güvenlik koridorları ve görüşmelerin gizliliği için yine şifreli koruma perdeleri bulunduğu tespit edildi. Emniyet, özel referans yöntemleri ile örgüt üyelerinin arasında dağıtımı yapıldığı saptanan 'ByLock' adlı yazılımda, bazı FETÖ üyeleri tarafından kullanılan gizli şifrelerin 20 haneli olduğunu da tespit etti. FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ikamet adreslerinde ele geçirilen cep telefonları, bilgisayarlar ve harici diksler üzerinde gizli yazılım ile ilgili detaylı incelemeler sürüyor.